Артета чи Клопп — Барселона обрала нового тренера

Мікель Артета під час матчу "Арсеналу". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета спростував інформацію про звільнення з англійського клубу. Його називали головним кандидатом на посаду наставника "Барселони".

Каталонську команду може очолити інший тренер, повідомляє Football Transfers.

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Влітку "Барселона" залишиться без тренера. Хаві Ернандес піде з клубу навіть у тому випадку, якщо каталонці зможуть виграти Лігу чемпіонів. На "Камп Ноу" сватають багатьох відомих тренерів, включаючи Юргена Клоппа та Мікеля Артету. Але насправді керівництво каталонського клубу збирається запросити зовсім іншого фахівця.

Юрген Клопп просить суддю завершити матч Фото: Reuters/Lee Smith

Хто очолить "Барселону"

Головним кандидатом на роль тренера "синьо-гранатових" став Франциско Гарсія Пімента. Цей наставник цього сезону вивів скромний "Лас-Пальмас" на дев'яте місце у турнірній таблиці. "Остров'яни" вели у рахунку в матчах з "Реалом" та "Барселоною", але не змогли набрати у цих поєдинках очки. Проте експерти позитивно оцінюють тренерський стиль Піменти.

Франциско Пімента на тренуванні. Фото: instagram.com/garciapimienta7/

Цей фахівець віддав "Барселоні" 28 років. Він виступав за каталонців як футболіст, потім працював у клубній академії "синьо-гранатових" і тренував "Барселону Б". Пімента був кандидатом на посаду наставника каталонської команди у 2021 році після відставки Рональда Кумана, але в результаті посварився з президентом клубу Жоаном Лапортою і був звільнений.

"Барселона" не має грошей на зарплату відомому фахівцю зі світовим рівнем. Ця обставина змусила керівництво клубу знову налагодити контракт із Піментою.

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