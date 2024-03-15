Барселона вперше з 1998 року піде від Nike — конкурент запропонував більше
Каталонська "Барселона" продовжує вести перемовини з компаніями, які хочуть стати їхніми технічними спонсорами з наступних сезонів. Контракт із нинішнім спонсором підходить до завершення.
Найбільшу активність до роботи з "Барселоною" виявляє німецька компанія Puma, повідомляє портал Diario Sport.
Переговори "Барселони" з новим технічним спонсором
За інформацією джерела, Puma вже пропонувала "Барселоні" контракт, але він її не влаштував. У покращеному договорі каталонцям запропонували підписний бонус у розмірі 100 млн євро та по 120-140 млн євро фіксованим платежем за один сезон.
Нинішнім технічним спонсором "Барселони" з 1998 року є американський бренд одягу Nike.
Американці наразі платять "Барселоні" по 85 млн євро фіксованої суми за сезон і ще 20 млн євро у вигляді бонусів. Сума доходів можуть навіть зменшити, якщо клуб проігнорує заплановані маркетингові акції та буде оштрафований.
Nike також ведуть переговори з "Барселоною", але сильно покращувати умови не хочуть. При цьому американці навіть дорікнули керівництву клубу, що вони відпустили Ліонеля Мессі. Нібито тільки з аргентинцем вони коштували 105 млн євро за сезон.
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