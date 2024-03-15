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Барселона впервые с 1998 года уйдет от Nike — конкурент предложил больше

15 марта 2024 14:32
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Агабекян Карен
редактор
Барселона впервые с 1998 года уйдет от Nike — конкурент предложил больше
Футболисты "Барселоны" после матча Ла Лиги. Фото: Reuters/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Каталонская "Барселона" продолжает вести переговоры с компаниями, которые хотят стать их техническими спонсорами со следующих сезонов. Контракт с нынешним спонсором подходит к завершению.

Наибольшую активность к работе с "Барселоной" проявляет немецкая компания Puma, передает портал Diario Sport.

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Фото: Reuters/Albert Gea

Переговоры "Барселоны" с новым техническим спонсором

По информации источника, Puma уже делала предложение "Барселоне", но оно ее не устроило. В улучшенном контракте каталонцам предложили подписной бонус в размере 100 млн евро и по 120-140 млн евро фиксированным платежом за один сезон.

Нынешним техническим спонсором "Барселоны" с 1998 года является американский бренд одежды Nike.

Американцы сейчас платят "Барселоне" по 85 млн евро фиксированной суммы за сезон и еще 20 млн евро в виде бонусов. Сумма доходов могут даже уменьшить, если клуб проигнорирует запланированные маркетинговые акции и будет оштрафован.

Nike также ведут переговоры в "Барселоной", но сильно улучшать условия не хотят. При этом американцы даже упрекнули руководство клуба в том, что они отпустили Лионеля Месси. Якобы, только с аргентинцем они стоили 105 млн евро за сезон.

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футбол
Барселона
Испанская Ла Лига
Nike
Puma

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