﻿Барселона отдаст игровой номер Месси 16-летнему вундеркинду

Лионель Месси во времена карьеры в "Барселоне". Фото: SIPA USA/PA

В каталонской "Барселоне" приняли важное решение по вопросу легендарного 10-го номера. Эти цифры оставались свободны после ухода Ансу Фати.

Легендарность номеру 10 придали его прошлые владельцы — Роналдиньо и Лионель Месси, ставшие лучшими игроками своего поколения, передает Catalunya Radio.

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Ламин Ямал под 27-м номером. Фото: Reuters/Nacho Doce

Номер Месси вручили юноше

В руководстве "Барселоны" решили, что поскольку Ансу Фати в аренде в "Брайтоне", то 10-й номер не может быть без владельца. Поэтому его отдали 16-летнему воспитаннику "Ла Массии" Ламину Ямалу.

Ранее номер носил бразилец Роналдиньо, и именно с ним начали сравнивать аргентинца Месси, когда он его забрал. Однако за все годы в клубе Лионель стал намного большей звездой чем бразилец и поэтому Фати уже сравнивали с ним. Ансу ни психологически, ни физически этих сравнений не перенес и не стал новым "мессией". Для Ямала новый номер будет огромным грузом ответственности, ведь его будут сравнивать с Месси.

В текущем сезоне Ямал играл под 27-м номером, с которым в 38 матчах забил шесть мячей и сделал семь ассистов.

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