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﻿Барселона віддасть ігровий номер Мессі 16-річному вундеркінду

15 березня 2024 13:05
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Агабекян Карен
редактор
Барселона віддасть ігровий номер Мессі 16-річному вундеркінду
Ліонель Мессі за часів кар'єри у "Барселоні". Фото: SIPA USA/PA
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У каталонській "Барселоні" ухвалили важливе рішення щодо легендарного 10-го номера. Ці цифри залишалися вільними після відходу Ансу Фаті.

Легендарність номеру 10 надали його минулі власники — Роналдіньо та Ліонель Мессі, які стали найкращими гравцями свого покоління, повідомляє Catalunya Radio.

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Ламін Ямал під номером 27. Фото: Reuters/Nacho Doce

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У керівництві "Барселони" вирішили, що оскільки Ансу Фаті в оренді в "Брайтоні", то 10 номер не може бути без власника. Тому його віддали 16-річному вихованцю "Ла Масії" Ламіну Ямалу.

Раніше номер носив бразилець Роналдіньо, і саме з ним почали порівнювати аргентинця Мессі, коли той його забрав. Проте за всі роки в клубі Ліонель став набагато більшою зіркою, ніж бразилець і тому Фаті вже порівнювали з ним. Ансу ні психологічно, ні фізично цих порівнянь не переніс і не став новим "месією". Для Ямала новий номер буде величезним тягарем відповідальності, адже його порівнюватимуть із Мессі.

Цього сезону Ямал грав під 27-м номером, з яким у 38 матчах забив шість м'ячів і зробив сім асистів.

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футбол
Ліонель Мессі
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Ламін Ямал

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