Барселона віддасть ігровий номер Мессі 16-річному вундеркінду
У каталонській "Барселоні" ухвалили важливе рішення щодо легендарного 10-го номера. Ці цифри залишалися вільними після відходу Ансу Фаті.
Легендарність номеру 10 надали його минулі власники — Роналдіньо та Ліонель Мессі, які стали найкращими гравцями свого покоління, повідомляє Catalunya Radio.
Номер Мессі вручили юнакові
У керівництві "Барселони" вирішили, що оскільки Ансу Фаті в оренді в "Брайтоні", то 10 номер не може бути без власника. Тому його віддали 16-річному вихованцю "Ла Масії" Ламіну Ямалу.
Раніше номер носив бразилець Роналдіньо, і саме з ним почали порівнювати аргентинця Мессі, коли той його забрав. Проте за всі роки в клубі Ліонель став набагато більшою зіркою, ніж бразилець і тому Фаті вже порівнювали з ним. Ансу ні психологічно, ні фізично цих порівнянь не переніс і не став новим "месією". Для Ямала новий номер буде величезним тягарем відповідальності, адже його порівнюватимуть із Мессі.
Цього сезону Ямал грав під 27-м номером, з яким у 38 матчах забив шість м'ячів і зробив сім асистів.
Нагадаємо, Миколенко отримає можливість перейти в один із найкращих клубів світу.
Дружина Циганкова показала, як футболіст видужує після травми.
Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб.
"Динамо" відпустить у відомий клуб талановитого молодого вихованця.
Ванат може піти з "Динамо" у відомий європейський клуб.
Мудрик подешевшав на 5 млн, а Забарний росте як "на дріжджах" — оновлено ціни АПЛ.
Читайте Новини.LIVE!