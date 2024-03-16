Артета или Клопп — Барселона выбрала нового тренера

Микель Артета во время матча "Арсенала". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета опроверг информацию об уходе из английского клуба. Его называли главным кандидатом на пост наставника "Барселоны".

Каталонскую команду может возглавить другой тренер, сообщает Football Transfers.

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Летом "Барселона" останется без тренера. Хави Эрнандес уйдет из клуба даже в том случае, если каталонцы смогут выиграть Лигу чемпионов. На "Камп Ноу" сватают многих известных тренеров, включая Юргена Клоппа и Микеля Артету. Но в реальности руководство каталонского клуба собирается пригласить совсем другого специалиста.

Юрген Клопп просит судью завершить матч. Фото: Reuters/Lee Smith

Кто возглавит "Барселону"

Главным кандидатом на роль тренера "сине-гранатовых" стал Франсиско Гарсия Пимента. Этот наставник в нынешнем сезоне вывел скромный "Лас-Пальмас" на девятое место в турнирной таблице. "Островитяне" вели в счете в матчах с "Реалом" и "Барселоной", но не смогли набрать в этих поединках очки. Однако эксперты положительно оценивают тренерский стиль работы Пименты.

Франциско Пимента на тренировке. Фото: instagram.com/garciapimienta7/

Этот специалист отдал "Барселоне" 28 лет. Он выступал за каталонцев в качестве футболиста, затем работал в клубной академии "сине-гранатовых" и тренировал "Барселону Б". Пимента был кандидатом на пост наставника каталонской команды в 2021 году после отставки Рональда Кумана, но в итоге поссорился с президентом клуба Жоаном Лапортой и был уволен.

У "Барселоны" нет денег на зарплату известному специалисту с мировым уровнем. Это обстоятельство заставило руководство клуба снова наладить контракт с Пиментой.

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