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Тен Хаг рассказал, что помогло Манчестер Юнайтед обыграть Ливерпуль

18 марта 2024 10:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тен Хаг рассказал, что помогло Манчестер Юнайтед обыграть Ливерпуль
Эрик тен Хаг с футболистами "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился эмоциями после победы над "Ливерпулем" в четвертьфинале Кубка Англии. "Красные дьяволы" забили решающий гол во время дополнительного тайма. 

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"Манчестер Юнайтед" первым забил гол в четвертьфинал Кубка Англии с "Ливерпулем". Однако команда Юргена Клоппа отыгралась и вышла вперед в счете. "Красным" не хватило три минуты для того, чтобы одержать победу в матче. Команды закончили основное время ничьей 2:2. 

Эрик Тен Хаг
Эрик Тен Хаг во время матча. Фото: Reuters/Molly Darlington

В дополнительные таймы сначала Эллиотт вывел "Ливерпуль" вперед на 105 минуте, но через семь минут Рэшфорд снова сравнял счет. Победный гол забил Амад Диалло на 120+2 минуте. В полуфинале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ковентри". 

Что сказал тен Хаг 

Главный тренер "красных дьяволов" верит, что эта эмоциональная победа над "Ливерпулем" добавит его футболистам сил и энергии в конце сложного сезона. Тен Хаг уверен, что теперь "Манчестер Юнайтед" сможет обыграть любого соперника. 

"Мы продемонстрировали большую волю к победе, верили в себя каждую минуту противостояния. Эта победа не стала моим лучшим достижением с "МЮ", они еще впереди. Однако она способна стать тем стимулом, который нам необходим, чтобы поверить в себя и начать новую успешную серию", — рассказал Тен Хаг. 

После 28 поединков в Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице. Команда отстает от зоны Лиги чемпионов на восемь баллов. 

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футбол
Манчестер Юнайтед
Эрик Тен Хаг
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