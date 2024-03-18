Тен Хаг рассказал, что помогло Манчестер Юнайтед обыграть Ливерпуль

Эрик тен Хаг с футболистами "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Molly Darlington

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился эмоциями после победы над "Ливерпулем" в четвертьфинале Кубка Англии. "Красные дьяволы" забили решающий гол во время дополнительного тайма.

"Красные дьяволы" намерены выиграть Кубок Англии, рассказал тренер команды в интервью Sky Sports.

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"Манчестер Юнайтед" первым забил гол в четвертьфинал Кубка Англии с "Ливерпулем". Однако команда Юргена Клоппа отыгралась и вышла вперед в счете. "Красным" не хватило три минуты для того, чтобы одержать победу в матче. Команды закончили основное время ничьей 2:2.

Эрик Тен Хаг во время матча. Фото: Reuters/Molly Darlington

В дополнительные таймы сначала Эллиотт вывел "Ливерпуль" вперед на 105 минуте, но через семь минут Рэшфорд снова сравнял счет. Победный гол забил Амад Диалло на 120+2 минуте. В полуфинале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ковентри".

Что сказал тен Хаг

Главный тренер "красных дьяволов" верит, что эта эмоциональная победа над "Ливерпулем" добавит его футболистам сил и энергии в конце сложного сезона. Тен Хаг уверен, что теперь "Манчестер Юнайтед" сможет обыграть любого соперника.

"Мы продемонстрировали большую волю к победе, верили в себя каждую минуту противостояния. Эта победа не стала моим лучшим достижением с "МЮ", они еще впереди. Однако она способна стать тем стимулом, который нам необходим, чтобы поверить в себя и начать новую успешную серию", — рассказал Тен Хаг.

После 28 поединков в Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице. Команда отстает от зоны Лиги чемпионов на восемь баллов.

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