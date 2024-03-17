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Холанн выбрал клуб, в который перейдет из Манчестер Сити

17 марта 2024 11:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Холанн выбрал клуб, в который перейдет из Манчестер Сити
Эрлинг Холанн борется за мяч с соперником. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн не собирается надолго задерживаться в Премьер-лиге. Он уже знает, в какую команду перейдет в ближайшие годы. 

Холанн планирует стать лучшим футболистом современности и знает, в каком клубе сумеет этого добиться, сообщает Daily Mail

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Контракт Эрлинга Холанна с "Манчестер Сити" действует до лета 2027 года. Форвард допускает возможность продления соглашения, однако хочет включить в него пункт, который позволит ему уйти в другую команду. 

Гвардиола и Холанд
Тренер Гвардиола и Холанн. Фото: Reuters/Phil Noble

Трансфер Холанна из "Ман Сити" 

Норвежский футболист в будущем собирается надеть футболку мадридского "Реала". Холанн уверен, что в этом клубе сможет подтвердить свой звездный статус и выиграть много трофеев. 

Манчестер Сити
Холанн с партнерами по команде перед матчем. Фото: Reuters/Carl Recine

Трансферная стоимость 23-летнего футболиста приближается к отметке в 200 млн евро, однако Холанн хочет включить в новый контракт с "Манчестер Сити" пункт о приоритетном трансфере в "Реал". Это означает, что если "королевский клуб" захочет пригласить норвежца, "Сити" не будет препятствовать уходу игрока. 

В сезоне 2023/2024 Холанн провел за "Манчестер Сити" 32 матча во всех турнирах. Он забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. 

Напомним, Миколенко получит возможность перейти в один из лучших клубов мира

"Барселона" впервые с 1998 года уйдет от Nike — конкурент предложил больше.

Гвардиола жестко раскритиковал жеребьевку Лиги чемпионов — что сказал тренер. 

Траоре готовится к трансферу из "Шахтера" в известный клуб.

спорт
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Футбол трансферы
Эрлинг Холанд
Манчестер Сити

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