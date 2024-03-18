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Скандал после матча Атлетико и Барселоны — Хави раскритиковал судей

18 марта 2024 09:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Скандал после матча Атлетико и Барселоны — Хави раскритиковал судей
Хави Эрнандес высказывает претензии арбитрам. Фото: Reuters/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал победу над мадридским "Атлетико". Его команда нанесла разгромное поражение подопечным Диего Симеоне. 

Хави был вынужден покинуть поле еще в первом тайме, сообщает Sport.es

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В матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу "Атлетико" проиграл "Барселоне" со счетом 0:3. Это первое фиаско с разницей в три мяча для "матрасников" на стадионе "Ванда Метрополитано". Также это поражение стало первым для "Атлетико" в Мадриде с января 2023 года.

Хави и Симеоне
Хави и Симеоне перед матчем. Фото: Reuters/Albert Gea

Диего Симеоне ни разу в карьере не отбирал очки у "Барселоны" под руководством Хави Эрнандеса. Однако победа каталонского клуба была омрачена новым удалением Хави. 

Что сказал тренер "Барселоны"

В середине первого тайма главный тренер каталонской команды получил две подряд желтые карточки и был вынужден покинуть поле. За всю карьеру футболиста Хави ни разу не получал красные карточки, зато в этом сезоне его регулярно удаляют. 

После финального свистка арбитра, который зафиксировал выездную победу "Барселоны" со счетом 3:0, Хави заявил, что недоволен судейством. По мнению тренера, арбитры позволяют другим командам грубо играть против футболистов "Барселоны".

Хави Эрнандес
Хави Эрнандес спорит с судьей. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Это привело к тому, что тренерский штаб в матче с "Атлетико" был вынужден прибегнуть к услугам двух игроков младше 18 лет, которые вышли на поле в основном составе. Молодые Ламин Ямал и Марк Касадо вышли на замену. Состав каталонской команды остается переполненным. 

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