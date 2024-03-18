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Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — клуб принял решение по игроку

18 марта 2024 08:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — клуб принял решение по игроку
Александр Зинченко на тренировке. Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко готовится к трансферу в другой клуб. "Канониры" ждут предложений по опытному футболисту. 

"Арсенал" установил сумму отступных, за которую готов продать Зинченко, сообщает Daily Mail

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Александр Зинченко может продолжить карьеру в другом клубе в следующем сезоне. В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы несколько команд. Контракт Зинченко с "Арсеналом" действует до лета 2026-го года, но вряд ли "канониры" продлят срок соглашения с игроком. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко и Букайо Сака. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Трансфер Зинченко 

Украинский футболист не хочет выступать за другие команды английской Премьер-лиги, кроме "Манчестер Сити" и "Арсенала" даже несмотря на интерес со стороны нескольких клубов. Однако у Александра есть варианты перехода в команды из других чемпионатов. 

Мюнхенская "Бавария" продолжает готовиться к переговорам с "Арсеналом" по Зинченко. Этот трансфер должен будет оформить новый главный тренер немецкой команды, который заменит в клубе Томаса Тухеля. 

Также украинцем интересуется миланский "Интер". Согласно сообщению итальянских журналистов, тренерский штаб "нерадзурри" считает, что Зинченко будет полезен команде. 

"Арсенал" хочет получить за игрока как минимум 35 млн евро, но "Интер" постарается снизить цену. В этом сезоне Зинченко сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. 

Напомним, Холанн выбрал клуб, в который перейдет из "Манчестер Сити". 

Гвардиола жестко раскритиковал жеребьевку Лиги чемпионов — что сказал тренер. 

Миколенко получит возможность перейти в один из лучших клубов мира.

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