Динамо может продать трех игроков основного состава — о ком речь
Руководство киевского "Динамо" готовится к активной летней трансферной кампании. Через несколько месяцев команду могут покинуть сразу несколько футболистов.
"Динамо" регулярно получает запросы по своим футболистам, сообщает Football Italia.
Как минимум три игрока могут уйти из киевского "Динамо" летом 2024 года. Украинский клуб рассмотрит запросы по трансферам голкипера Георгия Бущана, защитника Константина Вивчаренко и хавбека Николая Шапаренко.
Куда уйдут игроки "Динамо"
В услугах Бущана заинтересованы команды из чемпионата Турции. "Фенербахче" больше года наблюдает за прогрессом 29-летнего игрока. В "Динамо" готовы продать вратаря примерно за два миллиона евро.
Многие клубы готовы конкурировать за переход 25-летнего Шапаренко. До тяжелой травмы Николай считался одним из самых перспективных полузащитников Европы. Однако теперь его трансферная стоимость снизилась, и потенциальные покупатели спешат воспользоваться этим шансом. Он может продолжить карьеру в "Роме" или "Аталанте", если "Динамо" примет предложение одной из этих команд.
Защитник киевского клуба Вивчаренко может продолжить карьеру в английской Премьер-лиги. Местный "Брайтон" готов предложить полтора миллиона евро за универсального футболиста молодежной сборной Украины.
Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — клуб принял решение по игроку.
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