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Динамо может продать трех игроков основного состава — о ком речь

20 марта 2024 08:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо может продать трех игроков основного состава — о ком речь
Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" готовится к активной летней трансферной кампании. Через несколько месяцев команду могут покинуть сразу несколько футболистов. 

"Динамо" регулярно получает запросы по своим футболистам, сообщает Football Italia

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Как минимум три игрока могут уйти из киевского "Динамо" летом 2024 года. Украинский клуб рассмотрит запросы по трансферам голкипера Георгия Бущана, защитника Константина Вивчаренко и хавбека Николая Шапаренко. 

Георгий Бущан
Ярмоленко, Бущан и Миколенко в сборной Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда уйдут игроки "Динамо" 

В услугах Бущана заинтересованы команды из чемпионата Турции. "Фенербахче" больше года наблюдает за прогрессом 29-летнего игрока. В "Динамо" готовы продать вратаря примерно за два миллиона евро. 

Многие клубы готовы конкурировать за переход 25-летнего Шапаренко. До тяжелой травмы Николай считался одним из самых перспективных полузащитников Европы. Однако теперь его трансферная стоимость снизилась, и потенциальные покупатели спешат воспользоваться этим шансом. Он может продолжить карьеру в "Роме" или "Аталанте", если "Динамо" примет предложение одной из этих команд. 

Константин Вивчаренко
Константин Вивчаренко с флагом Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник киевского клуба Вивчаренко может продолжить карьеру в английской Премьер-лиги. Местный "Брайтон" готов предложить полтора миллиона евро за универсального футболиста молодежной сборной Украины. 

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — клуб принял решение по игроку.

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