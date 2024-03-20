Динамо может продать трех игроков основного состава — о ком речь

Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Руководство киевского "Динамо" готовится к активной летней трансферной кампании. Через несколько месяцев команду могут покинуть сразу несколько футболистов.

"Динамо" регулярно получает запросы по своим футболистам, сообщает Football Italia.

Читайте также:

Как минимум три игрока могут уйти из киевского "Динамо" летом 2024 года. Украинский клуб рассмотрит запросы по трансферам голкипера Георгия Бущана, защитника Константина Вивчаренко и хавбека Николая Шапаренко.

Ярмоленко, Бущан и Миколенко в сборной Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда уйдут игроки "Динамо"

В услугах Бущана заинтересованы команды из чемпионата Турции. "Фенербахче" больше года наблюдает за прогрессом 29-летнего игрока. В "Динамо" готовы продать вратаря примерно за два миллиона евро.

Многие клубы готовы конкурировать за переход 25-летнего Шапаренко. До тяжелой травмы Николай считался одним из самых перспективных полузащитников Европы. Однако теперь его трансферная стоимость снизилась, и потенциальные покупатели спешат воспользоваться этим шансом. Он может продолжить карьеру в "Роме" или "Аталанте", если "Динамо" примет предложение одной из этих команд.

Константин Вивчаренко с флагом Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник киевского клуба Вивчаренко может продолжить карьеру в английской Премьер-лиги. Местный "Брайтон" готов предложить полтора миллиона евро за универсального футболиста молодежной сборной Украины.

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — клуб принял решение по игроку.

Украина — Босния и Герцеговина — где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

Голкипер "Шахтера" уедет играть в английскую премьер-лигу.

МОК принял решение об участии спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаде-2024.