Украина — Босния и Герцеговина — где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

Сергей Ребров во время тренировки. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров продолжает готовить команду к важному поединку отбора на Евро-2024. Уже через несколько дней "сине-желтые" сыграют с национальной командой Боснии и Герцеговины.

Украинские болельщики смогут посмотреть этот поединок в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В четверг, 21 марта, состоится матч отбора на Евро-2024, в котором сборная Украины встретится с Боснией и Герцеговиной. Противостояние пройдет на стадионе "Билино Поле" в городе Сараево (Босния). Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Максим Таловеров и Георгий Судаков на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Где и когда смотреть матч Украина — Босния и Герцеговина

Поединок отбора на чемпионате Европы, который летом этого года пройдет в Германии, будет доступен для просмотра в прямом эфире. Украинские болельщики смогут посмотреть игру на медиасервисе Megogo при условии оформления подписок "Спорт" или "Максимальная". Комментаторами матча станут Роберто Моралес и Сергей Лукьяненко.

В цифровом вещании T2 поединок отбора на Евро-2024 покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Днепр" и т. д.).

Также трансляция матча сборных Украины с Боснией и Герцеговиной можно будет послушать онлайн в эфире радио "Проминь". Игру будут комментировать Вадим Корженко и Вадим Власенко.

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — клуб принял решение по игроку.

Холанн выбрал клуб, в который перейдет из "Манчестер Сити".

Тен Хаг рассказал, что помогло "Манчестер Юнайтед" обыграть "Ливерпуль".

Забарный рассказал, как сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины.

Фернандо Торрес "живет в спортзале" и тренируется как супертяжеловес — видео.