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Украина — Босния и Герцеговина — где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

18 марта 2024 18:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украина — Босния и Герцеговина — где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024
Сергей Ребров во время тренировки. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров продолжает готовить команду к важному поединку отбора на Евро-2024. Уже через несколько дней "сине-желтые" сыграют с национальной командой Боснии и Герцеговины. 

Украинские болельщики смогут посмотреть этот поединок в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В четверг, 21 марта, состоится матч отбора на Евро-2024, в котором сборная Украины встретится с Боснией и Герцеговиной. Противостояние пройдет на стадионе "Билино Поле" в городе Сараево (Босния). Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени. 

Максим Таловеров и Георгий Судаков
Максим Таловеров и Георгий Судаков на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Где и когда смотреть матч Украина — Босния и Герцеговина 

Поединок отбора на чемпионате Европы, который летом этого года пройдет в Германии, будет доступен для просмотра в прямом эфире. Украинские болельщики смогут посмотреть игру на медиасервисе Megogo при условии оформления подписок "Спорт" или "Максимальная". Комментаторами матча станут Роберто Моралес и Сергей Лукьяненко. 

В цифровом вещании T2 поединок отбора на Евро-2024 покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Днепр" и т. д.). 

Также трансляция матча сборных Украины с Боснией и Герцеговиной можно будет послушать онлайн в эфире радио "Проминь". Игру будут комментировать Вадим Корженко и Вадим Власенко.

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Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
Евро-2024
Сборная Боснии и Герцеговины

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