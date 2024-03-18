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Україна — Боснія та Герцеговина — де і коли дивитися матч відбору на Євро-2024

18 березня 2024 18:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Україна — Боснія та Герцеговина — де і коли дивитися матч відбору на Євро-2024
Сергій Ребров під час тренування. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров продовжує готувати команду до поєдинку відбору на Євро-2024. Вже за декілька днів "синьо-жовті" зіграють із національною командою Боснії та Герцеговини.

Українські вболівальники зможуть переглянути цей поєдинок у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер, 21 березня, відбудеться матч відбору на Євро-2024, у якому збірна України зустрінеться з Боснією та Герцеговиною. Протистояння пройде на стадіоні "Біліно Поле" у місті Сараєво (Боснія). Початок матчу запланований на 21:45 за київським часом.

Максим Таловерів та Георгій Судаков
Максим Таловєров та Георгій Судаков на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Де і коли дивитись матч Україна — Боснія та Герцеговина

Поєдинок відбору на чемпіонаті Європи, який цього року влітку пройде в Німеччині, буде доступний для перегляду в прямому ефірі. Українські вболівальники зможуть переглянути гру на медіасервісі Megogo за умови оформлення підписок "Спорт" або "Максимальна". Коментаторами матчу стануть Роберто Моралес та Сергій Лук'яненко.

У цифровому мовленні T2 поєдинок відбору на Євро-2024 покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Дніпро" тощо).

Також трансляцію матчу збірних України з Боснією та Герцеговиною можна буде послухати онлайн в ефірі радіо "Промінь". Гру коментуватимуть Вадим Корженко та Вадим Власенко.

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спорт
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Збірна України з футболу
Сергій Ребров
Євро-2024
Збірна Боснії та Герцеговини

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