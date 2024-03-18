Забарний розповів, як збірна України зіграє проти Боснії та Герцеговини

Ілля Забарний у таборі збірної України. Фото: УАФ

Захисник англійського "Борнмуту" та збірної України Ілля Забарний розповів про підготовку своєї національної команди до поєдинку відбору на Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" стане збірна Боснії та Герцеговини.

Забарний не сумнівається, що цей поєдинок вийде складним для його команди, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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Ілля Забарний прибув до збірної України у гарному настрої. Тиждень тому йому вдалося забити дебютний гол за "Борнмут" в англійській Прем'єр-лізі.

Ілля Забарний із уболівальниками. Фото: УАФ

Тренерський штаб національної команди надав футболісту можливість адаптуватися до табору "синьо-жовтих". Вже сьогодні, 18 березня, Забарний розпочне підготовку до поєдинку проти Боснії та Герцеговини у відборі Євро-2024.

Настрій Забарного на важливу гру

"Синьо-жовті" вже протистояли збірній Боснії та Герцеговини у рамках відбору на Кубок Світу-2022. У першому поєдинку Україна зіграла вдома внічию із суперником (1:1), натомість на виїзді перемогла 2:0. У складі національної команди забивали Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко та Артем Довбик, а Ілля Забарний отримав жовту картку.

Ілля Забарний у матчі проти збірної Франції. Фото: УАФ

Захисник "Борнмуту" пам'ятає ті матчі та розуміє, що нове протистояння буде максимально складним для його команди. Проте Забарний вважає шанс збірної України здобути перемогу досить високим.

"Всі наші футболісти в хорошій формі. Думаю, у нас все вийде. Кожен поєдинок у футболці збірної України є особливим для мене. Відчуваю себе впевненим у своїх силах, партнерах. Жодного страху, тиску. Разом ми зможемо здобути перемогу", — розповів Забарний.

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