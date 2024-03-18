Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Забарний розповів, як збірна України зіграє проти Боснії та Герцеговини arrow

Забарний розповів, як збірна України зіграє проти Боснії та Герцеговини

18 березня 2024 14:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний розповів, як збірна України зіграє проти Боснії та Герцеговини
Ілля Забарний у таборі збірної України. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник англійського "Борнмуту" та збірної України Ілля Забарний розповів про підготовку своєї національної команди до поєдинку відбору на Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" стане збірна Боснії та Герцеговини.

Забарний не сумнівається, що цей поєдинок вийде складним для його команди, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

Читайте також:

Ілля Забарний прибув до збірної України у гарному настрої. Тиждень тому йому вдалося забити дебютний гол за "Борнмут" в англійській Прем'єр-лізі.

Ілля Забарний
Ілля Забарний із уболівальниками. Фото: УАФ

Тренерський штаб національної команди надав футболісту можливість адаптуватися до табору "синьо-жовтих". Вже сьогодні, 18 березня, Забарний розпочне підготовку до поєдинку проти Боснії та Герцеговини у відборі Євро-2024.

Настрій Забарного на важливу гру

"Синьо-жовті" вже протистояли збірній Боснії та Герцеговини у рамках відбору на Кубок Світу-2022. У першому поєдинку Україна зіграла вдома внічию із суперником (1:1), натомість на виїзді перемогла 2:0. У складі національної команди забивали Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко та Артем Довбик, а Ілля Забарний отримав жовту картку.

Ілля Забарний
Ілля Забарний у матчі проти збірної Франції. Фото: УАФ

Захисник "Борнмуту" пам'ятає ті матчі та розуміє, що нове протистояння буде максимально складним для його команди. Проте Забарний вважає шанс збірної України здобути перемогу досить високим.

"Всі наші футболісти в хорошій формі. Думаю, у нас все вийде. Кожен поєдинок у футболці збірної України є особливим для мене. Відчуваю себе впевненим у своїх силах, партнерах. Жодного страху, тиску. Разом ми зможемо здобути перемогу", — розповів Забарний. 

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" наприкінці сезону — клуб ухвалив рішення щодо гравця.

Голанн обрав клуб, до якого перейде з "Манчестер Сіті".

Скандал після матчу "Атлетико" та "Барселони" — Хаві розкритикував суддів.

Тен Гаг розповів, що допомогло "Манчестер Юнайтед" обіграти "Ліверпуль".

Джерело повідомило, скільки заробляють коментатори, ведучі та журналісти на УПЛ ТБ. 

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Ілля Забарний

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися