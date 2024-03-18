Забарний розповів, як збірна України зіграє проти Боснії та Герцеговини
Захисник англійського "Борнмуту" та збірної України Ілля Забарний розповів про підготовку своєї національної команди до поєдинку відбору на Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" стане збірна Боснії та Герцеговини.
Забарний не сумнівається, що цей поєдинок вийде складним для його команди, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".
Ілля Забарний прибув до збірної України у гарному настрої. Тиждень тому йому вдалося забити дебютний гол за "Борнмут" в англійській Прем'єр-лізі.
Тренерський штаб національної команди надав футболісту можливість адаптуватися до табору "синьо-жовтих". Вже сьогодні, 18 березня, Забарний розпочне підготовку до поєдинку проти Боснії та Герцеговини у відборі Євро-2024.
Настрій Забарного на важливу гру
"Синьо-жовті" вже протистояли збірній Боснії та Герцеговини у рамках відбору на Кубок Світу-2022. У першому поєдинку Україна зіграла вдома внічию із суперником (1:1), натомість на виїзді перемогла 2:0. У складі національної команди забивали Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко та Артем Довбик, а Ілля Забарний отримав жовту картку.
Захисник "Борнмуту" пам'ятає ті матчі та розуміє, що нове протистояння буде максимально складним для його команди. Проте Забарний вважає шанс збірної України здобути перемогу досить високим.
"Всі наші футболісти в хорошій формі. Думаю, у нас все вийде. Кожен поєдинок у футболці збірної України є особливим для мене. Відчуваю себе впевненим у своїх силах, партнерах. Жодного страху, тиску. Разом ми зможемо здобути перемогу", — розповів Забарний.
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