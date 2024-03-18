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Джерело повідомило, скільки заробляють коментатори, ведучі та журналісти на УПЛ ТБ

18 березня 2024 12:42
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Джерело повідомило, скільки заробляють коментатори, ведучі та журналісти на УПЛ ТБ
Післяматчева студія УПЛ ТБ. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Більшість клубів Української прем'єр-ліги перед другою частиною чемпіонату вклали кошти у створення платформи УПЛ ТБ. Після відновлення чемпіонату 13 клубів із 16-ти транслюють на цій платформі.

YouTube-канал KDK опублікував інформацію про зарплати людей, які беруть участь у проекті УПЛ ТБ.

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Скільки платять на УПЛ ТБ

Журналіст Сергій Болотніков згадав, що раніше лише Віктор Вацко виносив на публіку суму, яку одержують коментатори. Раніше Вацко повідомив, а коментатор Роман Тимощук підтвердив, що на MEGOGO пропонували по 750 грн за матч.

Говорячи про УПЛ ТБ, Болотніков розповів, що всі на платформі отримують не місячну зарплату, а оплату за один матч. Коментатори заробляють 3-4 тисячі гривень. Ведучі студії УПЛ ТБ отримують 4-5 тисяч гривень, журналісти — 100 доларів.

Джерелу не вдалося дізнатися про розмір гонорару експертів студії. Однак, згідно зі чутками, це приблизно 4-5 тисяч грн.

У поточному сезоні УПЛ ТБ не транслює лише матчі "Динамо", "Дніпра-1" та "Зорі".

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" наприкінці сезону — клуб ухвалив рішення щодо гравця.

Голанн обрав клуб, до якого перейде з "Манчестер Сіті".

Скандал після матчу "Атлетико" та "Барселони" — Хаві розкритикував суддів.

Тен Гаг розповів, що допомогло "Манчестер Юнайтед" обіграти "Ліверпуль".

"Ювентус" може оштрафувати та продати скандального гравця.

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