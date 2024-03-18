Джерело повідомило, скільки заробляють коментатори, ведучі та журналісти на УПЛ ТБ

Післяматчева студія УПЛ ТБ. Фото: скріншот

Більшість клубів Української прем'єр-ліги перед другою частиною чемпіонату вклали кошти у створення платформи УПЛ ТБ. Після відновлення чемпіонату 13 клубів із 16-ти транслюють на цій платформі.

YouTube-канал KDK опублікував інформацію про зарплати людей, які беруть участь у проекті УПЛ ТБ.

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Скільки платять на УПЛ ТБ

Журналіст Сергій Болотніков згадав, що раніше лише Віктор Вацко виносив на публіку суму, яку одержують коментатори. Раніше Вацко повідомив, а коментатор Роман Тимощук підтвердив, що на MEGOGO пропонували по 750 грн за матч.

Говорячи про УПЛ ТБ, Болотніков розповів, що всі на платформі отримують не місячну зарплату, а оплату за один матч. Коментатори заробляють 3-4 тисячі гривень. Ведучі студії УПЛ ТБ отримують 4-5 тисяч гривень, журналісти — 100 доларів.

Джерелу не вдалося дізнатися про розмір гонорару експертів студії. Однак, згідно зі чутками, це приблизно 4-5 тисяч грн.

У поточному сезоні УПЛ ТБ не транслює лише матчі "Динамо", "Дніпра-1" та "Зорі".

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