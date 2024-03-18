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Источник сообщил, сколько зарабатывают комментаторы, ведущие и журналисты на УПЛ ТВ

18 марта 2024 12:42
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Источник сообщил, сколько зарабатывают комментаторы, ведущие и журналисты на УПЛ ТВ
Послематчевая студия УПЛ ТВ. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Большинство клубов Украинской премьер-лиги перед второй частью чемпионата вложились средствами в создание платформы УПЛ ТВ. После возобновления чемпионата 13 клубов из 16 транслируют на этой платформе.

YouTube-канал KDK опубликовал информацию о зарплатах людей, который участвуют в проекте УПЛ ТВ.

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Журналист Сергей Болотников вспомнил, что ранее только Виктор Вацко выносил на публику сумму, которую получают комментаторы. Ранее Вацко, сообщил, а комментатор Роман Тимощук подтвердил, что на MEGOGO предлагали по 750 грн за матч.

Говоря об УПЛ ТВ Болотников рассказал, что все на платформе получают не месячную зарплату, а оплату за один матч. Комментаторы зарабатывают 3-4 тысячи гривен. Ведущие студии УПЛ ТВ получают 4-5 тысяч гривен, журналисты — 100 долларов.

Источнику не удалось узнать размер гонорара экспертов студии. Однако, по слухами, это примерно 4-5 тысяч грн.

В текущем сезоне УПЛ ТВ не транслирует только матчи "Динамо", "Днепра-1" и "Зари".

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — клуб принял решение по игроку.

Холанн выбрал клуб, в который перейдет из "Манчестер Сити".

Скандал после матча "Атлетико" и "Барселоны" — Хави раскритиковал судей.

Тен Хаг рассказал, что помогло "Манчестер Юнайтед" обыграть "Ливерпуль".

"Ювентус" может оштрафовать и продать скандального игрока.

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