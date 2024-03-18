Источник сообщил, сколько зарабатывают комментаторы, ведущие и журналисты на УПЛ ТВ

Послематчевая студия УПЛ ТВ. Фото: скриншот

Большинство клубов Украинской премьер-лиги перед второй частью чемпионата вложились средствами в создание платформы УПЛ ТВ. После возобновления чемпионата 13 клубов из 16 транслируют на этой платформе.

YouTube-канал KDK опубликовал информацию о зарплатах людей, который участвуют в проекте УПЛ ТВ.

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Сколько платят на УПЛ ТВ

Журналист Сергей Болотников вспомнил, что ранее только Виктор Вацко выносил на публику сумму, которую получают комментаторы. Ранее Вацко, сообщил, а комментатор Роман Тимощук подтвердил, что на MEGOGO предлагали по 750 грн за матч.

Говоря об УПЛ ТВ Болотников рассказал, что все на платформе получают не месячную зарплату, а оплату за один матч. Комментаторы зарабатывают 3-4 тысячи гривен. Ведущие студии УПЛ ТВ получают 4-5 тысяч гривен, журналисты — 100 долларов.

Источнику не удалось узнать размер гонорара экспертов студии. Однако, по слухами, это примерно 4-5 тысяч грн.

В текущем сезоне УПЛ ТВ не транслирует только матчи "Динамо", "Днепра-1" и "Зари".

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