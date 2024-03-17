Мрвальевич принес победу Вересу над Черноморцем

Салюк и Его. Фото: "Черноморец"

В воскресенье в УПЛ прошел один матч, судьбу которого решил один скорый гол. Одесситы третий раз подряд уступили минимально, игра останавливалась во втором тайме из-за воздушной тревоги, а судьбу игры решил мяч Мрвальевича в дебюте.

Подробности и видео встречи в материале Новини.LIVE.

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Игра началась без разведки, и уже на 6-й минуте гости открыли счет. Шастал штрафной с фланга, а Мрвальевич в одно касание с разворота пробил с 10 метров в верхний угол, мяч от перекладины улетел за линию ворот Варакуты.

Далее хозяева угрожали воротам Паста, а "Верес" при малейшей возможности контратаковал.

У "Черноморца" мог забить Бойчук на 20 минуте, но он неудачно ударил головой метров девять, Штогрин на 24-й также с близкого расстояния послал мяч выше ворот и Ермаков на 45-й головой пробил рядом со стойкой.

На 30 минуте первый гостевой угловой удар чуть не привел к дублю Мрвальевича: Кучеров подал на дальнюю штангу, Банада головой повернул на ближнюю, откуда свободный от опеки черногорец тоже послал головой мяч рядом с рамкой.

Задержка игры в час

В перерыве началась воздушная тревога, и более 45 минут все участники встречи провели в укрытии стадиона "Черноморец".

Второй тайм стартовал часом позже. Одесситы крепко захватили инициативу и не менее пяти раз во второй половине игры могли сравнять счет, но матч завершился минимальным успехом гостей.

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