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Фернандо Торрес "живет в спортзале" и тренируется как супертяжеловес — видео

17 марта 2024 15:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фернандо Торрес "живет в спортзале" и тренируется как супертяжеловес — видео
Фернандо Торрес перед тренировкой. Фото: instagram.com/fernandotorres/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Испании по футболу Фернандо Торрес нашел новое увлечение, которое делает его счастливым. За три года после завершения карьеры экс-футболист внешне сильно изменился.

Торрес увлекся силовыми тренировками и буквально "оброс мышцами", сообщает портал Новини.LIVE. 

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Фернандо Торрес ни разу не выигрывал национальные чемпионаты, хотя стал культовым футболистом для болельщиков мадридского "Атлетико" и английского "Ливерпуля". Он дважды становился чемпионом Европы и выигрывал чемпионат мира в составе сборной Испании.

Футболист по прозвищу "Эль Ниньо" ("Малыш" — Ред.) завершил карьеру в 2019 году и быстро нашел новое любимое занятие. 

Новый образ Торреса 

Фернандо увлекся силовыми тренировками. Друзья бывшего форварда рассказывают, что он может провести в спортзале несколько дней подряд. Торрес работает "со свободными весами", занимается кардио и тренируется вместе с профессиональными боксерами. 

Фернандо Торрес
Фернандо Торрес на стадионе "Атлетико". Фото: instagram.com/fernandotorres/

За последние годы 39-летний Фернандо открыл собственную сеть спортивных залов в Мадриде. Там может заниматься любой желающий, включая представителей разных видов единоборств, любителей йоги и пилатеса. 

Торрес регулярно демонстрирует работу в спортзале. За эти годы бывший футболист выглядит, как мускулистый бодибилдер. При этом Фернандо не утратил навыки работы с мячом, что регулярно демонстрирует на базе мадридского "Атлетико". Торрес работает с 19-летними футболистами испанской команды. 

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Фернандо Торрес

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