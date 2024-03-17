Фернандо Торрес "живе у спортзалі" і тренується як суперваговик — відео

Фернандо Торрес перед тренуванням. Фото: instagram.com/fernandotorres/

Колишній форвард збірної Іспанії з футболу Фернандо Торрес знайшов нове захоплення, яке робить його щасливим. За три роки після завершення кар'єри ексфутболіст зовні сильно змінився.

Торрес захопився силовими тренуваннями та буквально "приріс м'язами", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Фернандо Торрес жодного разу не вигравав національні чемпіонати, хоча став культовим футболістом для вболівальників мадридського "Атлетіко" та англійського "Ліверпуля". Він двічі ставав чемпіоном Європи та вигравав чемпіонат світу у складі збірної Іспанії.

Футболіст на прізвисько "Ель Нінйо" ("Малюк" — Ред.) завершив кар'єру у 2019 році й швидко знайшов нове улюблене заняття.

Новий образ Торреса

Фернандо захопився силовими тренуваннями. Друзі колишнього форварда розповідають, що він може провести у спортзалі кілька днів поспіль. Торрес працює "з вільними вагами", займається кардіо та тренується разом із професійними боксерами.

Фернандо Торрес на стадіоні "Атлетіко". Фото: instagram.com/fernandotorres/

Останніми роками 39-річний Фернандо відкрив власну мережу спортивних залів у Мадриді. Там може займатися будь-який бажаючий, включаючи представників різних видів єдиноборств, любителів йоги й пілатесу.

Торрес регулярно демонструє роботу у спортзалі. За ці роки колишній футболіст виглядає як м'язистий бодибілдер. При цьому Фернандо не втратив навичок роботи з м'ячем, що регулярно демонструє на базі мадридського "Атлетіко". Торрес працює із 19-річними футболістами іспанської команди.

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