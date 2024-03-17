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Чи готовий Циганков грати — у збірній України відповіли на важливе питання

17 березня 2024 13:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Чи готовий Циганков грати — у збірній України відповіли на важливе питання
Віктор Циганков на розминці. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков уже прибув до розташування національної команди. Він має шанс вийти на поле в матчі проти Боснії та Герцеговини.

Партнери Циганкова за командою пообіцяли допомогти футболістові відновитися, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал Влади Зінченко.

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Віктор Циганков зазнав травми в останньому матчі за іспанську "Жирону". Побоювання про те, що це пошкодження не дозволить футболістові грати декілька місяців, не підтвердилося. Проте хавбек приїхав до збірної України не у кращому фізичному стані.

Віктор Циганков
Віктор Циганков прибув до збірної України. Фото: скриншот instagram.com/viktortsygankov/

Коли Циганков вийде на поле

У четвер, 21 березня, збірна України зіграє з національною командою Боснії та Герцеговини. За сприятливого результату матчу команда Сергія Реброва протистоятиме переможцю пари Ісландія — Ізраїль. Лише одна збірна із цих чотирьох поїде на Євро-2024. Тренерський штаб "синьо-жовтих" розраховує на всіх футболістів команди, включаючи Циганкова.

Віктор Циганков
Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Футболісти збірної України Віталій Миколенко та Олександр Караваєв збираються прискорити реабілітацію Циганкова. Крім фізичних процедур, партнери Віктора за національною командою мають намір покращити настрій свого друга.

"Спочатку відновимо його емоційно, потім додамо позитив. Це буде діяти на психологічний стан", — розповів Караваєв.

Нагадаємо, Голанн обрав клуб, до якого перейде з "Манчестер Сіті".

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футбол
Збірна України з футболу
Віктор Циганков
Євро-2024

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