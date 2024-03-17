Готов ли Цыганков играть — в сборной Украины ответили на важный вопрос

Виктор Цыганков на разминке. Фото: УАФ

Полузащитник испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков уже прибыл в расположение национальной команды. У него есть шанс выйти на поле в матче против Боснии и Герцеговины.

Партнеры Цыганкова по команде пообещали помочь футболисту восстановиться, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Влады Зинченко.

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Виктор Цыганков получил травму в последнем матче за испанскую "Жирону". Опасения о том, что это повреждение не позволит футболисту играть несколько месяцев, не подтвердились. Однако хавбек приехал в сборную Украины не в лучшем физическом состоянии.

Виктор Цыганков прибыл в сборную Украины. Фото: скриншот instagram.com/viktortsygankov/

Когда Цыганков выйдет на поле

В четверг, 21 марта, сборная Украины сыграет с национальной командой Боснии и Герцеговины. При благоприятном исходе матча команда Сергея Реброва будет противостоять победителю пары Исландия — Израиль. Только одна сборная из этих четырех поедет на Евро-2024. Тренерский штаб "сине-желтых" рассчитывает на всех футболистов команды, включая Цыганкова.

Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Футболисты сборной Украины Виталий Миколенко и Александр Караваев собираются ускорить реабилитацию Цыганкова. Помимо физических процедур партнеры Виктора по национальной команде намерены улучшить настроение своего друга.

"Сначала восстановим его эмоционально, затем добавим позитив. Это будет действовать на психологическое состояние", — рассказал Караваев.

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