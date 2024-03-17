Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Готов ли Цыганков играть — в сборной Украины ответили на важный вопрос arrow

Готов ли Цыганков играть — в сборной Украины ответили на важный вопрос

17 марта 2024 13:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Готов ли Цыганков играть — в сборной Украины ответили на важный вопрос
Виктор Цыганков на разминке. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков уже прибыл в расположение национальной команды. У него есть шанс выйти на поле в матче против Боснии и Герцеговины. 

Партнеры Цыганкова по команде пообещали помочь футболисту восстановиться, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Влады Зинченко. 

Читайте также:

Виктор Цыганков получил травму в последнем матче за испанскую "Жирону". Опасения о том, что это повреждение не позволит футболисту играть несколько месяцев, не подтвердились. Однако хавбек приехал в сборную Украины не в лучшем физическом состоянии. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков прибыл в сборную Украины. Фото: скриншот instagram.com/viktortsygankov/

Когда Цыганков выйдет на поле 

В четверг, 21 марта, сборная Украины сыграет с национальной командой Боснии и Герцеговины. При благоприятном исходе матча команда Сергея Реброва будет противостоять победителю пары Исландия — Израиль. Только одна сборная из этих четырех поедет на Евро-2024. Тренерский штаб "сине-желтых" рассчитывает на всех футболистов команды, включая Цыганкова. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Футболисты сборной Украины Виталий Миколенко и Александр Караваев собираются ускорить реабилитацию Цыганкова. Помимо физических процедур партнеры Виктора по национальной команде намерены улучшить настроение своего друга.

"Сначала восстановим его эмоционально, затем добавим позитив. Это будет действовать на психологическое состояние", — рассказал Караваев.

Напомним, Холанн выбрал клуб, в который перейдет из "Манчестер Сити". 

Миколенко получит возможность перейти в один из лучших клубов мира

"Барселона" впервые с 1998 года уйдет от Nike — конкурент предложил больше.

Гвардиола жестко раскритиковал жеребьевку Лиги чемпионов — что сказал тренер. 

Траоре готовится к трансферу из "Шахтера" в известный клуб.

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Виктор Цыганков
Евро-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство