Стало известно, когда Цыганков присоединится к сборной Украины

Виктор Цыганков. Фото: Twitter/

Украинский полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков ранее запланированного срока прибудет в расположение сборной Украины на сборах в Марбелье . Похоже, травма не помешает одному из лидеров команды Реброва сыграть в решающих матчах за право выхода на Евро-2024.

Об этом сообщила супруга Александра Зинченко — Влада, передает Новини.LIVE.

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Ранее в Испании сообщили, что у 26-летнего футболиста диагностировано растяжение медиальной коллатеральной связки колена 1-й степени. По этой причине хавбек не попал в заявку своего клуба на матч 29-го тура Ла Лиги из "Хетафе".

Решение же о возможности его участия в матче полуфинала плей-офф раунда отборочного цикла Евро-2024 со сборной Боснии и Герцеговины, который состоится в ближайший четверг, 21 марта, будут приниматься врачами и тренерским штабом сборной Украины после оценки состояния футболиста.

В целом повреждение колена не слишком серьезное, поэтому у полузащитника есть все шансы сыграть за сборную Украины 21 марта в матче отбора Евро-2024 против Боснии.

Сыграет ли Цыганков

Но при этом из материала испанского издания AS становится ясно, что в клубе надеются на отсутствие Цыганкова в матче сборной, чтобы Виктор полностью восстановился.

Тренер сборной Украины Сергей Ребров пока ушел от ответа, сможет сыграть Цыганков, но заверил, что в команде есть кем заменить Виктора в случае необходимости.

В этом сезоне Цыганков забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи.

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