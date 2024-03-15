Караваєв розповів, кого не вистачає збірній Україні
Збірна України з футболу почала тренувальний процес перед вирішальними матчами за вихід на Євро-2024. Захисник збірної України Олександр Караває розповів з якими емоціями гравці збираються у головній команді країни та кого ще чекають підопічні Реброва.
За словами гравця "Динамо", скоро до командри приєднаються усі легіонери, передає Новини.LIVE.
"Я вже понад вісім років повторюю, що коли приїжджаєш до збірної, то тут дуже гарна, весела й позитивна атмосфера, тому що в нас одна сім’я", — стверджує він.
Задля забезпечення повноцінного тренувального процесу з першою командою займатимуться шість футболістів нашої молодіжної збірної: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Назарій Волошин (усі — "Динамо" Київ), Арсеній Батагов ("Зоря" Луганськ), Валентин Рубчинський та Олег Очеретько (обидва — СК "Дніпро-1" Дніпро).
З легіонерами емоцій буде ще більше
"Завжди чекаємо на збір як у плані спорту й досягнення успіху, так і в плані спілкування з хлопцями, яких давно не бачили, зазвичай тих, які грають за кордоном. Їх наразі немає в розташуванні, але вони скоро приїдуть, і емоцій стане ще більше. Звичайно, усі хочуть грати. Тут збираються найкращі, і всі між собою конкурують", — розповів Олександр Караваєв.
Півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 між збірними Боснії і Герцеговини та України відбудеться 21 березня.
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