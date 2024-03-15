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Караваєв розповів, кого не вистачає збірній Україні

15 березня 2024 20:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Караваєв розповів, кого не вистачає збірній Україні
Тренування збірної України. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Збірна України з футболу почала тренувальний процес перед вирішальними матчами за вихід на Євро-2024. Захисник збірної України Олександр Караває розповів з якими емоціями гравці збираються у головній команді країни та кого ще чекають підопічні Реброва.

За словами гравця "Динамо", скоро до командри приєднаються усі легіонери, передає Новини.LIVE.

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"Я вже понад вісім років повторюю, що коли приїжджаєш до збірної, то тут дуже гарна, весела й позитивна атмосфера, тому що в нас одна сім’я", — стверджує він.

Задля забезпечення повноцінного тренувального процесу з першою командою займатимуться шість футболістів нашої молодіжної збірної: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Назарій Волошин (усі — "Динамо" Київ), Арсеній Батагов ("Зоря" Луганськ), Валентин Рубчинський та Олег Очеретько (обидва — СК "Дніпро-1" Дніпро).

З легіонерами емоцій буде ще більше

"Завжди чекаємо на збір як у плані спорту й досягнення успіху, так і в плані спілкування з хлопцями, яких давно не бачили, зазвичай тих, які грають за кордоном. Їх наразі немає в розташуванні, але вони скоро приїдуть, і емоцій стане ще більше. Звичайно, усі хочуть грати. Тут збираються найкращі, і всі між собою конкурують", — розповів Олександр Караваєв.

Півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 між збірними Боснії і Герцеговини та України відбудеться 21 березня.

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Збірна України з футболу
Сергій Ребров
Євро-2024
Олександр Караваєв

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