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Караваев рассказал, кого не хватает сборной Украины

15 марта 2024 20:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Караваев рассказал, кого не хватает сборной Украины
Тренировка сборной Украины. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сборная Украины по футболу начала тренировочный процесс перед решающими матчами за выход на Евро-2024. Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал, с какими эмоциями игроки собираются в главной команде страны и кого еще ждут подопечные Реброва.

По словам игрока "Динамо", скоро к команде присоединятся все легионеры, передает Новини.LIVE.

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"Я уже более восьми лет повторяю, что когда приезжаешь в сборную, то здесь очень хорошая, веселая и положительная атмосфера, потому что у нас одна семья", — утверждает он.

Для обеспечения полноценного тренировочного процесса с первой командой будут заниматься шесть футболистов нашей молодежной сборной: Руслан Нещерет, Константин Овчаренко, Назарий Волошин (все — "Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Валентин Рубчинский и Олег Очеретько (оба — СК) "Днепр-1" (Днепр).

С легионерами эмоций будет еще больше

"Всегда ждем сбора как в плане спорта и достижения успеха, так и в плане общения с ребятами, которых давно не видели, обычно играющих за границей. Их пока нет в расположении, но они скоро приедут, и эмоций станет еще больше "Конечно, все хотят играть. Здесь собираются лучшие, и все между собой конкурируют", — рассказал Александр Караваев.

Полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится 21 марта.

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Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
Евро-2024
Александр Караваев

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