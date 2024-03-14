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Ребров терміново викликав до збірної України шість найкращих гравців молодіжки

14 березня 2024 14:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров терміново викликав до збірної України шість найкращих гравців молодіжки
Назар Волошин під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров посилив склад команди напередодні важливого матчу відбору на Євро-2024. "Синьо-жовті" готуються до протистояння з Боснією та Герцеговиною.

Одразу шість гравців молодіжної збірної України прибули до розташування головної команди країни, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У четвер, 21 березня, збірна України зіграє з Боснією та Герцеговиною. Це буде кваліфікаційний матч відбіркової кампанії на чемпіонат Європи з футболу. Головний тренер "синьо-жовтих" викликав шістьох гравців молодіжної команди, які допоможуть національній збірній.

Сергій Ребров
Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: УАФ

Хто приїхав до табору збірної України

Одразу шість підопічних наставника України U-21 Унаї Мельгоси візьмуть участь у тренувальному процесі головної національної команди країни. Троє з них представляють київське "Динамо". Це воротар Руслан Нещерет, захисник Костянтин Вівчаренко та хавбек Назарій Волошин.

Костянтин Вівчаренко
Костянтин Вівчаренко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Також на збір національної команди викликав захисник "Зорі" Арсеній Батагов, хавбек "Дніпра-1" Валентин Рубчинський та півзахисник "Шахтаря" Олег Очеретько. Молоді гравці будуть у таборі першої команди країни, поки до нього поступово не приїдуть представники зарубіжних чемпіонатів.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Сергій Ребров
Руслан Нещерет
Костянтин Вівчаренко
Назарій Волошин

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