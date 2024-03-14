Ребров терміново викликав до збірної України шість найкращих гравців молодіжки
Головний тренер збірної України Сергій Ребров посилив склад команди напередодні важливого матчу відбору на Євро-2024. "Синьо-жовті" готуються до протистояння з Боснією та Герцеговиною.
Одразу шість гравців молодіжної збірної України прибули до розташування головної команди країни, повідомляє офіційний сайт УАФ.
У четвер, 21 березня, збірна України зіграє з Боснією та Герцеговиною. Це буде кваліфікаційний матч відбіркової кампанії на чемпіонат Європи з футболу. Головний тренер "синьо-жовтих" викликав шістьох гравців молодіжної команди, які допоможуть національній збірній.
Хто приїхав до табору збірної України
Одразу шість підопічних наставника України U-21 Унаї Мельгоси візьмуть участь у тренувальному процесі головної національної команди країни. Троє з них представляють київське "Динамо". Це воротар Руслан Нещерет, захисник Костянтин Вівчаренко та хавбек Назарій Волошин.
Також на збір національної команди викликав захисник "Зорі" Арсеній Батагов, хавбек "Дніпра-1" Валентин Рубчинський та півзахисник "Шахтаря" Олег Очеретько. Молоді гравці будуть у таборі першої команди країни, поки до нього поступово не приїдуть представники зарубіжних чемпіонатів.
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