Ребров срочно вызвал в сборную Украины шесть лучших игроков молодежки
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров усилил состав команды накануне важного матча отбора на Евро-2024. "Сине-желтые" готовятся к противостоянию с Боснией и Герцеговиной.
Сразу шесть игроков молодежной сборной Украины прибыли в расположение главной команды страны, сообщает официальный сайт УАФ.
В четверг, 21 марта, сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной. Это будет квалификационный матч отборочной кампании на чемпионат Европы по футболу. Главный тренер "сине-желтых" вызвал шесть игроков молодежной команды, которые помогут национальной сборной.
Кто приехал в лагерь сборной Украины
Сразу шесть подопечных наставника Украины U-21 Унаи Мельгосы примут участие в тренировочном процессе главный национальной команды страны. Трое из них представляют киевское "Динамо". Это вратарь Руслан Нещерет, защитник Константин Вивчаренко и хавбек Назарий Волошин.
Также на сбор национальной команды вызвал защитник "Зари" Арсений Батагов, хавбек "Днепра-1" Валентин Рубчинский и полузащитник "Шахтера" Олег Очеретько. Молодые игроки будут находиться в лагере первой команды страны, пока в него постепенно не приедут представители зарубежных чемпионатов.
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