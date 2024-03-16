Стало відомо, коли Циганков приєднається до збірної України

Віктор Циганков. Фото: Twitter/

Український півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков раніше запланованого терміну прибуде в розташування збірної України на зборах у Марбельї. Схоже, що травма не завадить одному з лідерів команди Реброва зіграти у вирішальних матчах за право виходу на Євро-2024.

Про це повідомила дружина Олександра Зінченка Влада, передає Новини.LIVE.

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Раніше в Іспанії повідомили, що у 26-річного футболіста діагностовано розтягнення медіальної колатеральної зв’язки коліна 1-го ступеня. З цієї причини хавбек не потрапив у заявку свого клубу на матч 29-го туру Ла Ліги з "Хетафе".

Рішення ж про можливість його участі в матчі півфіналу плей-офф раунду відбіркового циклу Євро-2024 зі збірною Боснії і Герцеговини, який відбудеться найближчого четверга, 21 березня, ухвалюватимуть лікарі та тренерський штаб збірної України після оцінки стану футболіста.

Загалом пошкодження коліна не є надто серйозним, тому півзахисник має всі шанси зіграти за збірну України 21 березня у матчі відбору Євро-2024 проти Боснії.

Чи зіграє Циганков

Але при цьому з матеріалу іспанського видання AS стає зрозумілим, що у клубі сподіваються на відсутність Циганкова в матчі збірної, щоб Віктор повністю відновився.

Тренер збірної України Сергій Ребров поки що уникнув відповіді, чи зможе зіграти Циганков, але запевнив, що в команді є ким замінити Віктора у разі потреби.

Цього сезону Циганков забив 6 голів і зробив 4 результативні передачі.

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