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Рух знищив Металіст 1925 на виїзді та результати інших матчів суботи в УПЛ

17 березня 2024 10:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Рух знищив Металіст 1925 на виїзді та результати інших матчів суботи в УПЛ
"Рух" не залишив шансів харків'янам. Фото: УПЛ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У суботу в УПЛ відбулось три поєдинки. "Кривбас" та "Оболонь" здобули мінімальні перемоги вдома, а "Рух" увозить 3 очки після нищівної перемоги над "Металістом 1925" на виїзді.

Подробиці матчів Української Прем’єр-ліги в матеріалі Новини.LIVE.

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Рух провів 4 голи вже в першому таймі. Перший з пенальті забив француз Плюман. Далі Пастух чудовою передачею знайшов Квасницю в чужому штрафному, а той обережно пробив повз Проценко. 0:2. 

На 34 хвилині Підгурський виграв боротьбу в Гармаша в центрі поля, протягнув м'яч через центр, не зустрів спротив та пробив в кут воріт. Так рахунок став 0:3. А вже за декілька миттєвостей Сич навісив з правого флангу на дальню стійку, звідки Плюман розстріляв порожній кут воріт. 0:4. 

Єдиний гол престижу харків’яни провели лише у другому таймі. Імереков гарно зорієнтувався в чужому штрафному й відправив м'яч у ворота. 

Різні сценарії — однаковий результат

"Оболонь" здобула мінімальну перевагу на власному полі над "Поліссям" завдяки швидкому голу. На 10 хвилині карколомним дальнім пострілом із лівого флангу в протилежну дев’ятку Черненко завдав потужного удару та у підсумку приніс перемогу господарям.

За статистикою ударів по воротах у гостей було більше: 6 проти 4, але у створ команди влучили лише по разу. При цьому володіння м’ячі було на боці підопчних Сергія Шищенко.

У матчі "Кривбаса" з "Колосом" все навпаки вирішилось на останніх секундах зустрічі. Переможний гол для господарів провів на 90+5 хвилині Джихад Бізімана з Руанди.

Він наважився на дальній постріл із зони перед штрафним у лівий нижній кут і не прогадав. М’яч пролетів повз скупчення гравців перед штрафним, тому Фесюн просто не мав шансів на нього зреагувати.

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ФК Металіст
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