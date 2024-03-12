Шахтер может купить талантливого украинца из Руха

Полузащитник "Руха" Евгений Пастух. Фото: "Рух"

Донецкий "Шахтер" продолжает следить за талантами львовского "Руха". Сейчас "горняки" плотно заинтересовались одним из полузащитников.

Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил журналист Виктор Вацко.

Читайте также:

Кем интересуется "Шахтер"

По информации источника, целью донецкого клуба стал 19-летний полузащитник Евгений Пастух.

"Шахтер" пытался вести переговоры с "Рухом" о трансфере Пастуха, но получил отказ. Решение прекратить переговоры лично принимал владелец клуба Григорий Козловский.

В текущем сезоне Украинской премьер-лиги Пастух сыграл в 18 матчах, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает таланта "Руха" в 400 тысяч евро.

Ранее "Шахтер" интересовался и другими футболистами "Руха", но им постоянно отказывали из-за большого ценника. Интересно, что для грандов УПЛ стоимость футболистов "Руха" всегда была завышена чем для команд из топовых чемпионатов.

Напомним, Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер.

Биатлонистка Джима установила новый рекорд.

Голкипер Андрей Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб.

"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером.

Мудрик забил "Ньюкаслу" — как болельщики "Челси" отреагировали на гол украинца.