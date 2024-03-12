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Шахтер может купить талантливого украинца из Руха

12 марта 2024 09:20
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Агабекян Карен
редактор
Шахтер может купить талантливого украинца из Руха
Полузащитник "Руха" Евгений Пастух. Фото: "Рух"
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Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" продолжает следить за талантами львовского "Руха". Сейчас "горняки" плотно заинтересовались одним из полузащитников.

Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил журналист Виктор Вацко.

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По информации источника, целью донецкого клуба стал 19-летний полузащитник Евгений Пастух.

"Шахтер" пытался вести переговоры с "Рухом" о трансфере Пастуха, но получил отказ. Решение прекратить переговоры лично принимал владелец клуба Григорий Козловский.

В текущем сезоне Украинской премьер-лиги Пастух сыграл в 18 матчах, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает таланта "Руха" в 400 тысяч евро.

Ранее "Шахтер" интересовался и другими футболистами "Руха", но им постоянно отказывали из-за большого ценника. Интересно, что для грандов УПЛ стоимость футболистов "Руха" всегда была завышена чем для команд из топовых чемпионатов.

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футбол
ФК Шахтер
Футбол трансферы
Рух Львов
Евгений Пастух

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