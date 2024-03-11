Степаненко рассказал, как Шахтер помогает украинским военным

Тарас Степаненко выводит команду на поле. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Донецкий "Шахтер" продолжает помогать и поддерживать военнослужащих, которые защищают страну от российских оккупантов. Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко побывал на тренировке команды военных с инвалидностью и рассказал, что "горняки" делают для ВСУ.

Степаненко рассказал, кто из футболистов "Шахтера" участвует в социальных инициативах клуба, сообщает "Трибуна".

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В феврале 2024 года "Шахтер" создал футбольную команду для украинских военнослужащих, которые получили травмы на фронте. Донецкий клуб принимает активно участие в кампании, которая помогает реабилитации военнослужащих с ампутациями. Капитан "Шахтера" участвует в матчах с участием защитников Украины.

Тарас Степаненко и Андрей Пятов. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Степаненко рассказал о помощи военным

В этот раз полузащитник "горняков" выступил за команду военнослужащих в качестве футболиста. Он приехал на тренировку как только узнал, что у ребят будет матч. Степаненко старается при каждом удобном случае поддержать людей, которые защищают Украину.

"Это наш долг помогать военным, ребятам, которые отдали свое здоровье за ​​нашу страну, за нашу свободу. Это правильная инициатива, и "Шахтер" всегда участвует в таких социальных проектах. С первого дня полномасштабного вторжения мы помогаем военным. И финансово, и другими способами", — рассказал Тарас Степаненко.

Полузащитник "горняков" добавил, что все футболисты донецкой команды и сборной Украины поддерживают военнослужащих.

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