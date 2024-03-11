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Степаненко рассказал, как Шахтер помогает украинским военным

11 марта 2024 13:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Степаненко рассказал, как Шахтер помогает украинским военным
Тарас Степаненко выводит команду на поле. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" продолжает помогать и поддерживать военнослужащих, которые защищают страну от российских оккупантов. Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко побывал на тренировке команды военных с инвалидностью и рассказал, что "горняки" делают для ВСУ. 

Степаненко рассказал, кто из футболистов "Шахтера" участвует в социальных инициативах клуба, сообщает "Трибуна". 

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В феврале 2024 года "Шахтер" создал футбольную команду для украинских военнослужащих, которые получили травмы на фронте. Донецкий клуб принимает активно участие в кампании, которая помогает реабилитации военнослужащих с ампутациями. Капитан "Шахтера" участвует в матчах с участием защитников Украины. 

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко и Андрей Пятов. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Степаненко рассказал о помощи военным 

В этот раз полузащитник "горняков" выступил за команду военнослужащих в качестве футболиста. Он приехал на тренировку как только узнал, что у ребят будет матч. Степаненко старается при каждом удобном случае поддержать людей, которые защищают Украину. 

"Это наш долг помогать военным, ребятам, которые отдали свое здоровье за ​​нашу страну, за нашу свободу. Это правильная инициатива, и "Шахтер" всегда участвует в таких социальных проектах. С первого дня полномасштабного вторжения мы помогаем военным. И финансово, и другими способами", — рассказал Тарас Степаненко. 

Полузащитник "горняков" добавил, что все футболисты донецкой команды и сборной Украины поддерживают военнослужащих. 

Напомним, голкипер Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб. 

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война
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ФК Шахтер
Тарас Степаненко

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