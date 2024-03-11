Степаненко рассказал, как Шахтер помогает украинским военным
Донецкий "Шахтер" продолжает помогать и поддерживать военнослужащих, которые защищают страну от российских оккупантов. Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко побывал на тренировке команды военных с инвалидностью и рассказал, что "горняки" делают для ВСУ.
Степаненко рассказал, кто из футболистов "Шахтера" участвует в социальных инициативах клуба, сообщает "Трибуна".
В феврале 2024 года "Шахтер" создал футбольную команду для украинских военнослужащих, которые получили травмы на фронте. Донецкий клуб принимает активно участие в кампании, которая помогает реабилитации военнослужащих с ампутациями. Капитан "Шахтера" участвует в матчах с участием защитников Украины.
Степаненко рассказал о помощи военным
В этот раз полузащитник "горняков" выступил за команду военнослужащих в качестве футболиста. Он приехал на тренировку как только узнал, что у ребят будет матч. Степаненко старается при каждом удобном случае поддержать людей, которые защищают Украину.
"Это наш долг помогать военным, ребятам, которые отдали свое здоровье за нашу страну, за нашу свободу. Это правильная инициатива, и "Шахтер" всегда участвует в таких социальных проектах. С первого дня полномасштабного вторжения мы помогаем военным. И финансово, и другими способами", — рассказал Тарас Степаненко.
Полузащитник "горняков" добавил, что все футболисты донецкой команды и сборной Украины поддерживают военнослужащих.
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