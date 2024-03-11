Степаненко розповів, як Шахтар допомагає українським військовим

Тарас Степаненко виводить команду на поле. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Донецький "Шахтар" продовжує допомагати та підтримувати військовослужбовців, які захищають країну від російських окупантів. Півзахисник збірної України Тарас Степаненко побував на тренуванні команди військових з інвалідністю та розповів, що "гірники" роблять для ЗСУ.

Степаненко розповів, хто з футболістів "Шахтаря" бере участь у соціальних ініціативах клубу, повідомляє "Трибуна".

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У лютому 2024 року "Шахтар" створив футбольну команду для українських військовослужбовців, які зазнали травм на фронті. Донецький клуб активно бере участь у кампанії, яка допомагає реабілітації військовослужбовців з ампутаціями. Капітан "Шахтаря" бере участь у матчах за участю захисників України.

Тарас Степаненко та Андрій П'ятов. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Степаненко розповів про допомогу військовим

Цього разу півзахисник "гірників" виступив за команду військовослужбовців як футболіст. Він приїхав на тренування, як тільки дізнався, що у хлопців буде матч. Степаненко намагається при кожній нагоді підтримати людей, які захищають Україну.

"Це наш обов'язок допомагати військовим, хлопцям, які віддали своє здоров'я за нашу країну, за нашу свободу. Це правильна ініціатива, і "Шахтар" завжди бере участь у таких соціальних проєктах. З першого дня повномасштабного вторгнення ми допомагаємо військовим. І фінансово, й іншими способами", — розповів Тарас Степаненко.

Півзахисник "гірників" додав, що всі футболісти донецької команди та збірної України підтримують військовослужбовців.

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