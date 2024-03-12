Шахтар може купити талановитого українця з Руху

Півзахисник "Руху" Євген Пастух. Фото: "Рух"

Донецький "Шахтар" продовжує стежити за талантами львівського "Руху". Наразі "гірники" щільно зацікавилися одним із півзахисників.

Про це в ефірі свого YouTube каналу повідомив журналіст Віктор Вацко.

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Метою донецького клубу став 19-річний півзахисник Євген Пастух.

"Шахтар" намагався вести переговори з "Рухом" про трансфер Пастуха, але отримав відмову. Рішення припинити переговори особисто ухвалював власник клубу Григорій Козловський.

У поточному сезоні Української прем'єр-ліги Пастух зіграв у 18 матчах, у яких забив три м'ячі та зробив одну гольову передачу. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює таланта "Руху" у 400 тисяч євро.

Раніше "Шахтар" цікавився й іншими футболістами "Руху", але їм постійно відмовляли через великий цінник. Цікаво, що для грандів УПЛ вартість футболістів "Руху" завжди була завищена ніж для команд із топових чемпіонатів.

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