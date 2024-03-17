Рух уничтожил Металлист 1925 на выезде и результаты других матчей субботы в УПЛ

"Рух" не оставил шансов харьковчанам. Фото: УПЛ

В субботу в УПЛ состоялось три поединка. "Кривбасс" и "Оболонь" одержали минимальные победы дома, а "Рух" ввозит 3 очка после сокрушительной победы над "Металлистом 1925" на выезде.

Подробности матчей Украинской Премьер-лиги в материале Новини.LIVE.

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"Рух" провел 4 гола уже в первом тайме. Первый из пенальти забил француз Плюман. Далее Пастух великолепной передачей нашел Квасницу в чужой штрафной, а тот осторожно пробил мимо Проценко. 0:2.

На 34-й минуте Подгурский выиграл борьбу у Гармаша в центре поля, протянул мяч через центр, не встретил сопротивления и пробил в угол ворот. Так счет стал 0:3. А уже через несколько мгновений Сыч навесил с правого фланга на дальнюю стойку, откуда Плюман расстрелял пустой угол ворот. 0:4.

Единственный гол престижа харьковчане провели только во втором тайме. Имереков хорошо сориентировался в чужой штрафной и отправил мяч в ворота.

Различные сценарии — одинаковый результат

"Оболонь" получила минимальное преимущество на собственном поле над "Полесьем" благодаря быстрому голу. На 10 минуте сногсшибательным дальним выстрелом с левого фланга в противоположную девятку Черненко нанес мощный удар и в итоге принес победу хозяевам.

По статистике ударов по воротам у гостей было больше: 6 против 4, но в створ команды попали только по разу. При этом владение мяча было на стороне подопечных Сергея Шищенко.

В матче "Кривбасса" с "Колосом" все наоборот решилось на последних секундах встречи. Победный гол для хозяев провел на 90+5 минуте Джихад Бизиман из Руанды.

Он решился на дальний выстрел из зоны перед штрафной в левый нижний угол и не прогадал. Мяч пролетел мимо скопления игроков перед штрафным, поэтому у Фесюна просто не было шансов на него среагировать.

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