Мрвальєвич приніс перемогу Вересу над Чорноморцем

Салюк та Яго. Фото: "Чорноморець"

В неділю в УПЛ пройшов один матч, долю якого вирішив один швидкий гол. Одесити втретє поспіль поступились мінімально, гра зупинялась у другому таймі через повітряну тривогу, а долю гри вирішив м’яч Мрвальєвича в дебюті.

Подробиці та відео зустрічі — в матеріалі Новини.LIVE.

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Гра почалася без розвідки, і вже на 6-й хвилині гості відкрили рахунок. Шастал пробив штрафний з флангу, а Мрвальєвич в один дотик з розвороту пробив з 10 метрів у верхній кут, м'яч від поперечини відлетів за лінію воріт Варакути.

Далі господарі загрожували воротам Паста, а "Верес" за найменшої можливості контратакував.

У "Чорноморця" міг забити Бойчук на 20-й хвилині, але він невдало вдарив головою метрів з дев'яти, Штогрін на 24-й також з близької відстані послав м'яч вище воріт, та Єрмаков на 45-й головою пробив поруч зі стійкою.

На 30-й хвилині перший гостьовий кутовий удар ледь не привів до дублю Мрвальєвича: Кучеров подав на дальню штангу, Банада головою повернув на ближню, звідки вільний від опіки чорногорець теж головою послав м'яч поруч із рамкою.

Затримка гри на годину

Під час перерви почалася повітряна тривога, і понад 45 хвилин всі учасники зустрічі провели в укритті стадіону "Чорноморець".

Другий тайм стартував на годину пізніше. Одесити міцно захопили ініціативу і щонайменше п'ять разів у другій половині гри могли зрівнювати рахунок, але матч завершився мінімальним успіхом гостей.

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