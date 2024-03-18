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Ювентус может оштрафовать и продать скандального игрока

18 марта 2024 10:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ювентус может оштрафовать и продать скандального игрока
Тренер Массимилиано Аллегри и Душан Влахович. Фото: Reuters/Daniele Mascolo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство туринского "Ювентуса" недовольно одним из звездных футболистов команды. Итальянский клуб готов продать этого игрока уже ближайшим летом. 

Душан Влахович снова рассердил тренерский штаб "старой синьоры", сообщает Football Italia

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В матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу "Ювентус" не смог дома справиться с "Дженоа". Команды сыграли вничью со счетом 0:0. Форвард туринского клуба Душан Влахович в этом поединке был удален с поля. 

Душан Влахович
Душан Влахович во время атаки. Фото: Reuters/Massimo Pinca

Штрафные санкции для Влаховича 

Контракт 24-летнего сербского форварда с "Ювентусом" действует до лета 2026 года, однако он может быть продан уже через несколько месяцев. Руководство туринского клуба не устраивает поведение Влаховича на поле. 

Душан Влахович
Влахович в матче с "Дженоа". Фото: Reuters/Massimo Pinca

Форвард "старой синьоры" вернулся на поле в матче с "Дженоа" после дисквалификации, но снова не сумел справиться с эмоциями и был удален, оставив "Ювентус" в меньшинстве. Тренер туринцев Массимилиано Аллегри предлагает ограничиться штрафом, но "Ювентус" может продать футболиста, которым интересуются "Челси" и "Бавария". 

В сезоне 2023/2024 Влахович 15 голов и сделал четыре результативные передачи в Серии А. "Ювентус" идет на третьем месте в турнирной таблице. 

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — клуб принял решение по игроку. 

Холанн выбрал клуб, в который перейдет из "Манчестер Сити". 

Скандал после матча "Атлетико" и "Барселоны" — Хави раскритиковал судей.

Тен Хаг рассказал, что помогло "Манчестер Юнайтед" обыграть "Ливерпуль".

Миколенко получит возможность перейти в один из лучших клубов мира.

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