Малиновский помог Дженоа отобрать очки у Ювентуса — оценка украинца за матч
Футболисты итальянской команды "Дженоа" сумели отстоять ничью в Турине. В напряженном туре "грифоны" не позволили выиграть "Ювентуса".
Руслан Малиновский вышел на поле в середине второго тайма, сообщает портал Новини.LIVE.
В рамках 29 тура чемпионата Италии по футболу "Ювентус" принял "Дженоа". Команда Массимилиано Аллегри снова потеряла баллы. Ей не удалось победить одного из "середняков" Серии А.
Как сыграл Малиновский
Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино до последнего момента не знал, сыграет ли в этом матче 30-летний Руслан Малиновский. Украинец только накануне встречи с туринцами выздоровел от гриппа.
"Ювентус" доминировал в этом матче, а голкипер "Дженоа" несколько раз спас свою команду от гола. Малиновский вышел на поле на 70-й минуте вместо Гюдмюндссона. Украинец нанес один удар в сторону ворот соперника, один раз удачно сыграл на перехвате, выиграл два единоборства и получил оценку 6,4 балла.
Героем противостояния стал защитник "грифонов" Хоан Васкес, который получил за игру 7,7 балла. "Антигероем" матча оказался форвард "Ювентуса" Душан Влахович. Его удалили с поля в конце матча. Футболисту поставили всего 4,7 балла.
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