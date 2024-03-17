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Малиновский помог Дженоа отобрать очки у Ювентуса — оценка украинца за матч

17 марта 2024 16:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский помог Дженоа отобрать очки у Ювентуса — оценка украинца за матч
Витинья во время атаки "Дженоа". Фото: instagram.com/genoacfc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболисты итальянской команды "Дженоа" сумели отстоять ничью в Турине. В напряженном туре "грифоны" не позволили выиграть "Ювентуса". 

Руслан Малиновский вышел на поле в середине второго тайма, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский на встрече с болельщиками. Фото: instagram.com/genoacfc/

Как сыграл Малиновский 

Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино до последнего момента не знал, сыграет ли в этом матче 30-летний Руслан Малиновский. Украинец только накануне встречи с туринцами выздоровел от гриппа. 

Дженоа
Игроки "Дженоа" благодарят болельщиков. Фото: instagram.com/genoacfc/

"Ювентус" доминировал в этом матче, а голкипер "Дженоа" несколько раз спас свою команду от гола. Малиновский вышел на поле на 70-й минуте вместо Гюдмюндссона. Украинец нанес один удар в сторону ворот соперника, один раз удачно сыграл на перехвате, выиграл два единоборства и получил оценку 6,4 балла. 

Дженоа
Оценки за матч "Ювентуса" с "Дженоа". Фото: скриншот WhoScored

Героем противостояния стал защитник "грифонов" Хоан Васкес, который получил за игру 7,7 балла. "Антигероем" матча оказался форвард "Ювентуса" Душан Влахович. Его удалили с поля в конце матча. Футболисту поставили всего 4,7 балла. 

Напомним, Холанн выбрал клуб, в который перейдет из "Манчестер Сити". 

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спорт
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Серия А
Руслан Малиновский
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