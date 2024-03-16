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Малиновский почти выздоровел — в Дженоа сделали заявление об игроке

16 марта 2024 17:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский почти выздоровел — в Дженоа сделали заявление об игроке
Руслан Малиновский после матча. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник итальянского "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский почти полностью выздоровел после болезни. Он не тренировался почти неделю. 

Малиновский болел гриппом, сообщает Tutto Mercato

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Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино прокомментировал информацию о состоянии здоровья Руслана Малиновского. Несколько дней подряд 30-летний футболист провел с температурой. 

Дженоа
Футболисты "Дженоа" перед матчем. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Малиновский вернется на поле 

Украинский полузащитник почти полностью выздоровел и уже приступил к тренировкам в составе итальянской команды. В воскресенье, 17 марта, "Дженоа" сыграет в Турине против "Ювентуса". При любом исходе поединка "грифоны" останутся на 12-м месте в турнирной таблице, однако команда из Генуи попробует отобрать баллы у фаворита. 

Руслан Малиновский
Малиновский с партнерами по команде. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Джилардино сообщил, что примет решение о том, сыграет ли Малиновский, непосредственно перед матчем. Тренер рассчитывает на то, что украинец сможет выйти на поле с первых минут поединка или на замену. Джилардино считает Руслана сильным футболистом. Наставник "Дженоа" доволен, что в его команде играет хавбек сборной Украины. 

В сезоне 2023/2023 Малиновский сыграл 26 поединков во всех турнирах. Руслан забил три мяча и сделал две результативные передачи. 

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