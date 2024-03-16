Малиновский почти выздоровел — в Дженоа сделали заявление об игроке

Руслан Малиновский после матча. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Полузащитник итальянского "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский почти полностью выздоровел после болезни. Он не тренировался почти неделю.

Малиновский болел гриппом, сообщает Tutto Mercato.

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Футболисты "Дженоа" перед матчем. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Малиновский вернется на поле

Украинский полузащитник почти полностью выздоровел и уже приступил к тренировкам в составе итальянской команды. В воскресенье, 17 марта, "Дженоа" сыграет в Турине против "Ювентуса". При любом исходе поединка "грифоны" останутся на 12-м месте в турнирной таблице, однако команда из Генуи попробует отобрать баллы у фаворита.

Малиновский с партнерами по команде. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Джилардино сообщил, что примет решение о том, сыграет ли Малиновский, непосредственно перед матчем. Тренер рассчитывает на то, что украинец сможет выйти на поле с первых минут поединка или на замену. Джилардино считает Руслана сильным футболистом. Наставник "Дженоа" доволен, что в его команде играет хавбек сборной Украины.

В сезоне 2023/2023 Малиновский сыграл 26 поединков во всех турнирах. Руслан забил три мяча и сделал две результативные передачи.

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