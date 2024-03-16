Маліновський майже одужав — у Дженоа зробили заяву про гравця

Руслан Маліновський після матчу. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Півзахисник італійського "Дженоа" та збірної України Руслан Маліновський майже повністю одужав після хвороби. Він не тренувався майже тиждень.

Маліновський хворів на грип, повідомляє Tutto Mercato.

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Футболісти "Дженоа" перед матчем. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Маліновський повернеться на поле

Український півзахисник майже повністю одужав і вже розпочав тренування у складі італійської команди. У неділю, 17 березня, "Дженоа" зіграє у Турині проти "Ювентуса". За будь-якого результату поєдинку "грифони" залишаться на 12-му місці в турнірній таблиці, проте команда з Генуї спробує відібрати бали у фаворита.

Маліновський із партнерами по команді. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Джилардіно повідомив, що ухвалить рішення про те, чи зіграє Маліновський, безпосередньо перед матчем. Тренер розраховує на те, що українець зможе вийти на поле з перших хвилин поєдинку чи заміну. Джилардіно вважає Руслана важливим футболістом. Наставник "Дженоа" задоволений, що у його команді грає хавбек збірної України.

У сезоні 2023/2023 Маліновський провів 26 поєдинків у всіх турнірах. Руслан забив три м'ячі та зробив дві результативні передачі.

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