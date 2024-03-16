Маліновський майже одужав — у Дженоа зробили заяву про гравця
Півзахисник італійського "Дженоа" та збірної України Руслан Маліновський майже повністю одужав після хвороби. Він не тренувався майже тиждень.
Маліновський хворів на грип, повідомляє Tutto Mercato.
Головний тренер "Дженоа" Альберто Джилардіно прокоментував інформацію про стан здоров'я Руслана Маліновського. Декілька днів поспіль 30-річний футболіст провів із температурою.
Маліновський повернеться на поле
Український півзахисник майже повністю одужав і вже розпочав тренування у складі італійської команди. У неділю, 17 березня, "Дженоа" зіграє у Турині проти "Ювентуса". За будь-якого результату поєдинку "грифони" залишаться на 12-му місці в турнірній таблиці, проте команда з Генуї спробує відібрати бали у фаворита.
Джилардіно повідомив, що ухвалить рішення про те, чи зіграє Маліновський, безпосередньо перед матчем. Тренер розраховує на те, що українець зможе вийти на поле з перших хвилин поєдинку чи заміну. Джилардіно вважає Руслана важливим футболістом. Наставник "Дженоа" задоволений, що у його команді грає хавбек збірної України.
У сезоні 2023/2023 Маліновський провів 26 поєдинків у всіх турнірах. Руслан забив три м'ячі та зробив дві результативні передачі.
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