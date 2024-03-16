Збірна України розпочала підготовку до матчу з Боснією та Герцеговиною — фото

Ілля Забарний та Віталій Миколенко на пробіжці. Фото: instagram.com/uafukraine/

Футболісти та тренерський штаб збірної України готуються до важливого матчу відбору на Євро-2024 в іспанському місті Марбелья. Дедалі більше гравців прибувають у розташування команди Сергія Реброва.

До важливого поєдинку за участю збірної України залишилося менш як тиждень, нагадує портал Новини.LIVE.

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У четвер, 21 березня, збірна України зіграє на виїзді з національною командою Боснії та Герцеговини. Переможець цієї пари воює з Ісландією чи Ізраїлем. Усі дві перемоги відокремлюють команду Сергія Реброва від поїздки на Євро-2024.

Сергій Ребров керує тренуванням команди. Фото: УАФ

Ситуація у збірній України

У Марбельї триває другий день зборів національної команди. Далеко не всі гравці, які виступають у закордонних клубах, встигли приїхати до розташування збірної України. У суботу, 16 березня, тренерський штаб чекає на Віктора Циганкова, який може встигнути відновитися до важливого матчу.

Георгій Бущан готується вийти на поле здебільшого. Фото: УАФ

Футболісти розминаються, працюють із м'ячем та спілкуються один з одним. Обстановка у таборі національної команди хороша, гравці налаштовані позитивно. Щодня вони дають інтерв'ю журналістам, які також прибули до Іспанії. Серед них є і дружина захисника лондонського "Арсеналу" Влада Зінченко.

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