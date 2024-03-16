Сборная Украины начала подготовку к матчу с Боснией и Герцеговиной — фото
Футболисты и тренерский штаб сборной Украины готовятся к важному матчу отбора на Евро-2024 в испанском городе Марбелья. Все больше игроков прибывают в расположение команды Сергея Реброва.
До важного поединка с участием сборной Украины осталось меньше недели, напоминает портал Новини.LIVE.
В четверг, 21 марта, сборная Украины сыграет на выезде с национальной командой Боснии и Герцеговины. Победитель этой пары сразится с Исландией или Израилем. Все две победы отделяют команду Сергея Реброва от поездки на Евро-2024.
Ситуация в сборной Украины
В Марбелье продолжается второй день сборов национальной команды. Далеко не все игроки, выступающие в зарубежных клубах, успели приехать в расположение сборной Украины. В субботу, 16 марта, тренерский штаб ждет Виктора Цыганкова, который может успеть восстановиться к важному матчу.
Футболисты разминаются, работают с мячом и общаются друг с другом. Обстановка в лагере национальной команды хорошая, игроки настроены позитивно. Каждый день они дают интервью журналистам, которые тоже прибыли в Испанию. Среди них есть и супруга защитника лондонского "Арсенала" Влада Зинченко.
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