Сборная Украины начала подготовку к матчу с Боснией и Герцеговиной — фото

Илья Забарный и Виталий Миколенко на пробежке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Футболисты и тренерский штаб сборной Украины готовятся к важному матчу отбора на Евро-2024 в испанском городе Марбелья. Все больше игроков прибывают в расположение команды Сергея Реброва.

До важного поединка с участием сборной Украины осталось меньше недели, напоминает портал Новини.LIVE.

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В четверг, 21 марта, сборная Украины сыграет на выезде с национальной командой Боснии и Герцеговины. Победитель этой пары сразится с Исландией или Израилем. Все две победы отделяют команду Сергея Реброва от поездки на Евро-2024.

Сергей Ребров руководит тренировкой команды. Фото: УАФ

Ситуация в сборной Украины

В Марбелье продолжается второй день сборов национальной команды. Далеко не все игроки, выступающие в зарубежных клубах, успели приехать в расположение сборной Украины. В субботу, 16 марта, тренерский штаб ждет Виктора Цыганкова, который может успеть восстановиться к важному матчу.

Георгий Бущан готовится выйти на поле в основном составе. Фото: УАФ

Футболисты разминаются, работают с мячом и общаются друг с другом. Обстановка в лагере национальной команды хорошая, игроки настроены позитивно. Каждый день они дают интервью журналистам, которые тоже прибыли в Испанию. Среди них есть и супруга защитника лондонского "Арсенала" Влада Зинченко.

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