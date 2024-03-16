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Сборная Украины начала подготовку к матчу с Боснией и Герцеговиной — фото

16 марта 2024 13:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины начала подготовку к матчу с Боснией и Герцеговиной — фото
Илья Забарный и Виталий Миколенко на пробежке. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболисты и тренерский штаб сборной Украины готовятся к важному матчу отбора на Евро-2024 в испанском городе Марбелья. Все больше игроков прибывают в расположение команды Сергея Реброва. 

До важного поединка с участием сборной Украины осталось меньше недели, напоминает портал Новини.LIVE. 

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В четверг, 21 марта, сборная Украины сыграет на выезде с национальной командой Боснии и Герцеговины. Победитель этой пары сразится с Исландией или Израилем. Все две победы отделяют команду Сергея Реброва от поездки на Евро-2024. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров руководит тренировкой команды. Фото: УАФ

Ситуация в сборной Украины 

В Марбелье продолжается второй день сборов национальной команды. Далеко не все игроки, выступающие в зарубежных клубах, успели приехать в расположение сборной Украины. В субботу, 16 марта, тренерский штаб ждет Виктора Цыганкова, который может успеть восстановиться к важному матчу. 

Георгий Бущан
Георгий Бущан готовится выйти на поле в основном составе. Фото: УАФ

Футболисты разминаются, работают с мячом и общаются друг с другом. Обстановка в лагере национальной команды хорошая, игроки настроены позитивно. Каждый день они дают интервью журналистам, которые тоже прибыли в Испанию. Среди них есть и супруга защитника лондонского "Арсенала" Влада Зинченко. 

Напомним, Траоре готовится к трансферу из "Шахтера" в известный клуб.

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Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб.

"Динамо" отпустит в известный клуб талантливого молодого воспитанника.

Довбик летом переедет в АПЛ — "Жирона" заработает большие деньги.

Гвардиола жестко раскритиковал жеребьевку Лиги чемпионов — что сказал тренер.

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Сборная Украины по футболу
Сергей Ребров
Евро-2024
Илья Забарный

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