Маліновський допоміг Дженоа відібрати очки у Ювентуса — оцінка українця за матч
Футболісти італійської команди "Дженоа" зуміли відстояти нічию в Турині. У напруженому турі "грифони" не дозволили виграти "Ювентусу".
Руслан Маліновський вийшов на поле у середині другого тайму, повідомляє портал Новини.LIVE.
У рамках 29 туру чемпіонату Італії з футболу "Ювентус" прийняв "Дженоа". Команда Массіміліано Алегрі знову втратила бали. Їй не вдалося перемогти одного із "середняків" Серії А.
Як зіграв Маліновський
Головний тренер "Дженоа" Альберто Джилардіно до останнього моменту не знав, чи зіграє у цьому матчі 30-річний Руслан Маліновський. Українець лише напередодні зустрічі з туринцями одужав від грипу.
"Ювентус" домінував у цьому матчі, а голкіпер "Дженоа" кілька разів урятував свою команду від гола. Маліновський вийшов на поле на 70-й хвилині замість Ґюдмюндссона. Українець завдав одного удару у бік воріт суперника, одного разу вдало зіграв на перехопленні, виграв два єдиноборства та отримав оцінку 6,4 бала.
Героєм протистояння став захисник "грифонів" Хоан Васкес, який отримав за гру 7,7 бала. "Антигероєм" матчу виявився форвард "Ювентуса" Душан Влахович. Його вилучили з поля наприкінці матчу. Футболісту поставили лише 4,7 бала.
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