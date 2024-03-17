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Маліновський допоміг Дженоа відібрати очки у Ювентуса — оцінка українця за матч

17 березня 2024 16:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Маліновський допоміг Дженоа відібрати очки у Ювентуса — оцінка українця за матч
Витінья під час атаки "Дженоа". Фото: instagram.com/genoacfc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболісти італійської команди "Дженоа" зуміли відстояти нічию в Турині. У напруженому турі "грифони" не дозволили виграти "Ювентусу".

Руслан Маліновський вийшов на поле у середині другого тайму, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Руслан Малиновський
Руслан Маліновський на зустрічі з уболівальниками. Фото: instagram.com/genoacfc/

Як зіграв Маліновський

Головний тренер "Дженоа" Альберто Джилардіно до останнього моменту не знав, чи зіграє у цьому матчі 30-річний Руслан Маліновський. Українець лише напередодні зустрічі з туринцями одужав від грипу.

Дженоа
Гравці "Дженоа" дякують уболівальникам. Фото: instagram.com/genoacfc/

"Ювентус" домінував у цьому матчі, а голкіпер "Дженоа" кілька разів урятував свою команду від гола. Маліновський вийшов на поле на 70-й хвилині замість Ґюдмюндссона. Українець завдав одного удару у бік воріт суперника, одного разу вдало зіграв на перехопленні, виграв два єдиноборства та отримав оцінку 6,4 бала.

Дженоа
Оцінки за матч "Ювентуса" з "Дженоа". Фото: скриншот WhoScored

Героєм протистояння став захисник "грифонів" Хоан Васкес, який отримав за гру 7,7 бала. "Антигероєм" матчу виявився форвард "Ювентуса" Душан Влахович. Його вилучили з поля наприкінці матчу. Футболісту поставили лише 4,7 бала.

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спорт
футбол
Дженоа
Серія А
Руслан Маліновський
Ювентус

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