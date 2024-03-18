Ювентус може оштрафувати та продати скандального гравця

Тренер Массиміліано Аллегрі та Душан Влахович. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Керівництво туринського "Ювентуса" незадоволене одним із зіркових футболістів команди. Італійський клуб готовий продати цього гравця вже найближчого літа.

Душан Влахович знову розсердив тренерський штаб "старої синьйори", повідомляє Football Italia.

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У матчі 29-го туру чемпіонату Італії з футболу "Ювентус" не зміг вдома впоратися із "Дженоа". Команди зіграли внічию з рахунком 0:0. Форварда туринського клубу Душана Влаховича у цьому поєдинку було вилучено з поля.

Душан Влахович під час атаки. Фото: Reuters/Massimo Pinca

Штрафні санкції для Влаховича

Контракт 24-річного сербського форварда з "Ювентусом" діє до літа 2026 року, проте його можна продати вже за декілька місяців. Керівництво туринського клубу не влаштовує поведінку Влаховича на полі.

Влахович у матчі з "Дженоа". Фото: Reuters/Massimo Pinca

Форвард "старої синьйори" повернувся на поле в матчі з "Дженоа" після дискваліфікації, але знову не зміг впоратися з емоціями й був вилучений, залишивши "Ювентус" у меншості. Тренер туринців Массіміліано Алегрі пропонує обмежитися штрафом, але "Ювентус" може продати футболіста, яким цікавляться "Челсі" та "Баварія".

У сезоні 2023/2024 Влахович 15 голів і зробив чотири результативні передачі у Серії А. "Ювентус" йде на третьому місці у турнірній таблиці.

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