Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — клуб ухвалив рішення щодо гравця

Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Захисник лондонського "Арсенала" та збірної України Олександр Зінченко готується до трансферу до іншого клубу. "Каноніри" чекають на пропозиції щодо досвідченого футболіста.

"Арсенал" встановив суму відступних, за яку готовий продати Зінченка, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в іншому клубі наступного сезону. У послугах 27-річного футболіста зацікавлені декілька команд. Контракт Зінченка з "Арсеналом" діє до літа 2026 року, але навряд чи "каноніри" продовжать термін угоди з гравцем.

Олександр Зінченко та Букайо Сака. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Трансфер Зінченка

Український футболіст не хоче виступати за інші команди англійської Прем'єр-ліги, окрім "Манчестер Сіті" та "Арсеналу" навіть попри інтерес з боку декількох клубів. Проте Олександр має варіанти переходу в команди з інших чемпіонатів.

Мюнхенська "Баварія" продовжує готуватися до переговорів з "Арсеналом" щодо Зінченка. Цей трансфер має оформити новий головний тренер німецької команди, який замінить у клубі Томаса Тухеля.

Також українцем цікавиться міланський "Інтер". Згідно з повідомленням італійських журналістів, тренерський штаб "нерадзуррі" вважає, що Зінченко буде корисним команді.

"Арсенал" хоче отримати за гравця щонайменше 35 млн євро, але "Інтер" намагатиметься знизити ціну. Цього сезону Зінченко зіграв 29 матчів у всіх турнірах, забив один гол і зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, Голанн обрав клуб, до якого перейде з "Манчестер Сіті".

Гвардіола жорстко розкритикував жеребкування Ліги чемпіонів — що сказав тренер.

Миколенко отримає можливість перейти в один із найкращих клубів світу.