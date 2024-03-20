Динамо може продати трьох гравців основного складу — про кого йдеться

Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Керівництво київського "Динамо" готується до активної літньої трансферної кампанії. За декілька місяців команду можуть залишити одразу кілька футболістів.

"Динамо" регулярно отримує запити щодо своїх футболістів, повідомляє Football Italia.

Читайте також:

Щонайменше три гравці можуть піти з київського "Динамо" влітку 2024 року. Український клуб розгляне запити щодо трансферів голкіпера Георгія Бущана, захисника Костянтина Вівчаренка та хавбека Миколи Шапаренка.

Ярмоленко, Бущан та Миколенко у збірній України. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди підуть гравці "Динамо"

У послугах Бущана зацікавлені команди із чемпіонату Туреччини. "Фенербахче" понад рік спостерігає за прогресом 29-річного гравця. У "Динамо" готові продати воротаря приблизно за два мільйони євро.

Багато клубів готові конкурувати за перехід 25-річного Шапаренка. До тяжкої травми Микола вважався одним із найперспективніших півзахисників Європи. Однак тепер його трансферна вартість знизилася і потенційні покупці поспішають скористатися цим шансом. Він може продовжити кар'єру в "Ромі" або "Аталанті", якщо "Динамо" прийме пропозицію однієї з цих команд.

Костянтин Вівчаренко із прапором України. Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник київського клубу Вівчаренко може продовжити кар'єру до англійської Прем'єр-ліги. Місцевий "Брайтон" готовий запропонувати півтора мільйона євро за універсального футболіста молодіжної збірної України.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" наприкінці сезону — клуб ухвалив рішення щодо гравця.

Україна — Боснія та Герцеговина — де і коли дивитися матч відбору на Євро-2024.

Голкіпер Шахтаря поїде грати до англійської прем'єр-ліги.

МОК ухвалив рішення щодо участі спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаді-2024.