Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Динамо може продати трьох гравців основного складу — про кого йдеться arrow

Динамо може продати трьох гравців основного складу — про кого йдеться

20 березня 2024 08:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо може продати трьох гравців основного складу — про кого йдеться
Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" готується до активної літньої трансферної кампанії. За декілька місяців команду можуть залишити одразу кілька футболістів.

"Динамо" регулярно отримує запити щодо своїх футболістів, повідомляє Football Italia.

Читайте також:

Щонайменше три гравці можуть піти з київського "Динамо" влітку 2024 року. Український клуб розгляне запити щодо трансферів голкіпера Георгія Бущана, захисника Костянтина Вівчаренка та хавбека Миколи Шапаренка.

Георгій Бущан
Ярмоленко, Бущан та Миколенко у збірній України. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди підуть гравці "Динамо"

У послугах Бущана зацікавлені команди із чемпіонату Туреччини. "Фенербахче" понад рік спостерігає за прогресом 29-річного гравця. У "Динамо" готові продати воротаря приблизно за два мільйони євро.

Багато клубів готові конкурувати за перехід 25-річного Шапаренка. До тяжкої травми Микола вважався одним із найперспективніших півзахисників Європи. Однак тепер його трансферна вартість знизилася і потенційні покупці поспішають скористатися цим шансом. Він може продовжити кар'єру в "Ромі" або "Аталанті", якщо "Динамо" прийме пропозицію однієї з цих команд.

Костянтин Вівчаренко
Костянтин Вівчаренко із прапором України. Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник київського клубу Вівчаренко може продовжити кар'єру до англійської Прем'єр-ліги. Місцевий "Брайтон" готовий запропонувати півтора мільйона євро за універсального футболіста молодіжної збірної України.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" наприкінці сезону — клуб ухвалив рішення щодо гравця.

Україна — Боснія та Герцеговина — де і коли дивитися матч відбору на Євро-2024.

Голкіпер Шахтаря поїде грати до англійської прем'єр-ліги.

МОК ухвалив рішення щодо участі спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаді-2024. 

спорт
футбол
Динамо
Футбол трансфери
Микола Шапаренко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство