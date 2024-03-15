Шовковський розповів про завдання Динамо на найближчі тижні

Футболісти "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський розповів, чим займатиметься команда під час паузи на матчі національних збірних. Не всі футболісти столичного клубу залишили "біло-синіх", деякі з гравців залишилися в розташуванні наставника.

Шовковський повернув "Динамо" у боротьбу за чемпіонський титул УПЛ, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт київського клубу.

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"Динамо" декілька тижнів проведе без поєдинків. Ця пауза у чемпіонаті України викликана матчами національних збірних. Свою наступну зустріч "біло-сині" зіграють лише 31 березня. Суперником столичної команди стане полтавська "Ворскла".

Андрій Ярмоленко на трибуні. Фото: пресслужба "Динамо"

Як Шовковський готуватиме "Динамо"

Тренерському штабу "біло-синіх" необхідно тримати команду в тонусі. Понад десять гравців поїхали з "Динамо" в різні збірні, але футболісти, що залишилися, повинні зберегти форму, яку набрали в останні місяці.

До планів Шовковського не входять товариські матчі найближчим часом. Він зазначив, що для цього у команді не вистачить футболістів. Потрібні не лише 11 гравців для стартового складу, а й виконавці, які могли б вийти на заміну.

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Одразу 13 футболістів "Динамо" вирушили до збірних. До того ж у загальній групі не тренуються Ярмоленко, Царенко, Буяльський, Супряга, Малий та Ігнатенко.

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