Шовковський розповів про завдання Динамо на найближчі тижні
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський розповів, чим займатиметься команда під час паузи на матчі національних збірних. Не всі футболісти столичного клубу залишили "біло-синіх", деякі з гравців залишилися в розташуванні наставника.
Шовковський повернув "Динамо" у боротьбу за чемпіонський титул УПЛ, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт київського клубу.
"Динамо" декілька тижнів проведе без поєдинків. Ця пауза у чемпіонаті України викликана матчами національних збірних. Свою наступну зустріч "біло-сині" зіграють лише 31 березня. Суперником столичної команди стане полтавська "Ворскла".
Як Шовковський готуватиме "Динамо"
Тренерському штабу "біло-синіх" необхідно тримати команду в тонусі. Понад десять гравців поїхали з "Динамо" в різні збірні, але футболісти, що залишилися, повинні зберегти форму, яку набрали в останні місяці.
До планів Шовковського не входять товариські матчі найближчим часом. Він зазначив, що для цього у команді не вистачить футболістів. Потрібні не лише 11 гравців для стартового складу, а й виконавці, які могли б вийти на заміну.
Одразу 13 футболістів "Динамо" вирушили до збірних. До того ж у загальній групі не тренуються Ярмоленко, Царенко, Буяльський, Супряга, Малий та Ігнатенко.
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