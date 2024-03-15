Шовковский рассказал о задаче Динамо на ближайшие недели

Футболисты "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал, чем будет заниматься команда во время паузы на матче национальных сборных. Не все футболисты столичного клуба покинули "бело-синих", некоторые их игроков остались в расположении наставника.

Шовковский вернул "Динамо" в борьбу за чемпионский титул УПЛ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт киевского клуба.

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"Динамо" несколько недель проведет без поединков. Эта пауза в чемпионате Украины вызвана матчами национальных сборных. Свою следующую встречу "бело-синие" сыграют только 31 марта. Соперником столичной команды станет полтавская "Ворскла".

Андрей Ярмоленко на трибуне. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как Шовковский будет готовить "Динамо"

Тренерскому штабу "бело-синих" необходимо держать команду в тонусе. Более десяти игроков уехали из "Динамо" в разные сборные, но оставшиеся футболисты должны сохранить форму, которую набрали в последние месяцы.

В планы Шовковского не входят товарищеские матчи в ближайшее время. Он отметил, что для этого в команде не хватит футболистов. Необходимы не только 11 игроков для стартового состава, но и исполнители, которые могли бы выйти на замену.

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Сразу 13 футболистов "Динамо" отправились в сборные. К тому же в общей группе не тренируются Ярмоленко, Царенко, Буяльский, Супряга, Малыш и Игнатенко.

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