Шовковский рассказал о задаче Динамо на ближайшие недели
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал, чем будет заниматься команда во время паузы на матче национальных сборных. Не все футболисты столичного клуба покинули "бело-синих", некоторые их игроков остались в расположении наставника.
Шовковский вернул "Динамо" в борьбу за чемпионский титул УПЛ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт киевского клуба.
"Динамо" несколько недель проведет без поединков. Эта пауза в чемпионате Украины вызвана матчами национальных сборных. Свою следующую встречу "бело-синие" сыграют только 31 марта. Соперником столичной команды станет полтавская "Ворскла".
Как Шовковский будет готовить "Динамо"
Тренерскому штабу "бело-синих" необходимо держать команду в тонусе. Более десяти игроков уехали из "Динамо" в разные сборные, но оставшиеся футболисты должны сохранить форму, которую набрали в последние месяцы.
В планы Шовковского не входят товарищеские матчи в ближайшее время. Он отметил, что для этого в команде не хватит футболистов. Необходимы не только 11 игроков для стартового состава, но и исполнители, которые могли бы выйти на замену.
Сразу 13 футболистов "Динамо" отправились в сборные. К тому же в общей группе не тренируются Ярмоленко, Царенко, Буяльский, Супряга, Малыш и Игнатенко.
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