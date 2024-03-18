Голкіпер Шахтаря поїде грати до Англійської прем'єр-ліги
Донецький "Шахтар" незабаром залишититься без основного голкіпера. Європейські клуби можуть забрати Дмитра Різника.
Наразі до молодого голкіпера є інтерес із Англії. Про це повідомив в ефірі свого YouTube-каналу журналіст Віктор Вацко.
"Шахтарю" доведеться шукати нового голкіпера
За інформацією Вацка, два клуби АПЛ цікавляться Різником. Джерело уточнило, що йдеться про команди із середини таблиці.
"З того, що знаю я, до Дмитра Різника є інтерес з Європи. Я чув про два клуби-середняки АПЛ", — сказав Вацко.
Саме з можливим продажем Різника пов'язаний інтерес до основного воротаря ковалівського "Колоса" Кирила Фесюна. Трансфер гравця молодіжної збірної України в наступне трансферне вікно коштуватиме "гірникам" 3 млн євро.
Зазначимо, що раніше до Фесюна також була активна увага від клубів із топових чемпіонатів.
25-річний Різник у поточному сезоні у 28 матчах у складі "Шахтаря" у всіх турнірах, пропустив 34 голи та відіграв 12 сухих матчів.
Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" наприкінці сезону — клуб ухвалив рішення щодо гравця.
Україна — Боснія та Герцеговина — де і коли дивитися матч відбору на Євро-2024.
Голанн обрав клуб, до якого перейде з "Манчестер Сіті".
Тен Гаг розповів, що допомогло "Манчестер Юнайтед" обіграти "Ліверпуль".
Забарний розповів, як збірна України зіграє проти Боснії та Герцеговини.
Фернандо Торрес "живе у спортзалі" і тренується як суперваговик — відео.
Читайте Новини.LIVE!