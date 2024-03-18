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Голкіпер Шахтаря поїде грати до Англійської прем'єр-ліги

18 березня 2024 22:00
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Агабекян Карен
редактор
Голкіпер Шахтаря поїде грати до Англійської прем'єр-ліги
Гравці донецького "Шахтаря" з Різником. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" незабаром залишититься без основного голкіпера. Європейські клуби можуть забрати Дмитра Різника.

Наразі до молодого голкіпера є інтерес із Англії. Про це повідомив в ефірі свого YouTube-каналу журналіст Віктор Вацко.

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За інформацією Вацка, два клуби АПЛ цікавляться Різником. Джерело уточнило, що йдеться про команди із середини таблиці.

"З того, що знаю я, до Дмитра Різника є інтерес з Європи. Я чув про два клуби-середняки АПЛ", — сказав Вацко.

Саме з можливим продажем Різника пов'язаний інтерес до основного воротаря ковалівського "Колоса" Кирила Фесюна. Трансфер гравця молодіжної збірної України в наступне трансферне вікно коштуватиме "гірникам" 3 млн євро.

Зазначимо, що раніше до Фесюна також була активна увага від клубів із топових чемпіонатів.

25-річний Різник у поточному сезоні у 28 матчах у складі "Шахтаря" у всіх турнірах, пропустив 34 голи та відіграв 12 сухих матчів.

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Дмитро Різник

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