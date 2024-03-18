Голкипер Шахтера уедет играть в Английскую премьер-лигу

Игроки донецкого "Шахтера" с Ризныком. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" вскоре может остаться без основного голкипера. Европейские клубы могут забрать Дмитрия Ризныка.

Сейчас к молодому голкиперу есть интерес из Англии. Об этом сообщил в эфире своего YouTube-канала журналист Виктор Вацко.

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По информации Вацко, два клуба АПЛ интересуются Ризныком. Источник уточнил, что речь идет о командах из середины таблицы.

"Из того, что знаю я, к Дмитрию Ризныку есть интерес из Европы. Я слышал о двух клубах-середняках АПЛ", — сказал Вацко.

Именно с возможной продажей Ризныка связан интерес к основному вратарю ковалевского "Колоса" Кирилла Фесюна. Трансфер игрока молодежной сборной Украины в следующее трансферное окно обойдется "горнякам" в 3 млн евро.

Отметим, что ранее к Фесюну также было активное внимание от клубов из топовых чемпионатов.

25-летний Ризнык в текущем сезоне в 28 матчах в составе "Шахтера" во всех турнирах, пропустил 34 гола и отыграл 12 сухих матчей.

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