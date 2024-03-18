Забарный рассказал, как сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины
Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный рассказал о подготовке своей национальной команды к поединку отбора на Евро-2024. Соперником "сине-желтых" станет сборная Боснии и Герцеговины.
Забарный не сомневается, что этот поединок получится сложным для его команды, сообщает YouTube-канал "Взбірна".
Илья Забарный прибыл в сборную Украины в хорошем настроении. Неделю назад ему удалось забить дебютный гол за "Борнмут" в английской Премьер-лиге.
Тренерский штаб национальной команды предоставил футболисту возможность адаптироваться в лагере "сине-желтых". Уже сегодня, 18 марта, Забарный приступит к подготовке к поединку против Боснии и Герцеговины в отборе Евро-2024.
Настрой Забарного на важную игру
"Сине-желтые" уже противостояли сборной Боснии и Герцеговины в рамках отбора на Кубок Мира-2022. В первом поединке Украина сыграла дома вничью с соперником (1:1), зато на выезде победила 2:0. В составе национальной команды забивали Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко и Артем Довбик, а Илья Забарный получил желтую карточку.
Защитник "Борнмута" помнит те матчи и понимает, что новое противостояние будет максимально сложным для его команды. Однако Забарный считает шанс сборной Украины одержать победу довольно высоким.
"Все наши футболисты в хорошей форме. Думаю, у нас все получится. Каждый поединок в футболке сборной Украины является особенным для меня. Чувствую себя уверенным в своих силах, партнерах. Никакого страха, давления. Вместе мы сможем добиться победы", — рассказал Забарный.
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