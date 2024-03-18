Забарный рассказал, как сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины

Илья Забарный в лагере сборной Украины. Фото: УАФ

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный рассказал о подготовке своей национальной команды к поединку отбора на Евро-2024. Соперником "сине-желтых" станет сборная Боснии и Герцеговины.

Забарный не сомневается, что этот поединок получится сложным для его команды, сообщает YouTube-канал "Взбірна".

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Илья Забарный с болельщиками. Фото: УАФ

Тренерский штаб национальной команды предоставил футболисту возможность адаптироваться в лагере "сине-желтых". Уже сегодня, 18 марта, Забарный приступит к подготовке к поединку против Боснии и Герцеговины в отборе Евро-2024.

Настрой Забарного на важную игру

"Сине-желтые" уже противостояли сборной Боснии и Герцеговины в рамках отбора на Кубок Мира-2022. В первом поединке Украина сыграла дома вничью с соперником (1:1), зато на выезде победила 2:0. В составе национальной команды забивали Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко и Артем Довбик, а Илья Забарный получил желтую карточку.

Илья Забарный в матче против сборной Франции. Фото: УАФ

Защитник "Борнмута" помнит те матчи и понимает, что новое противостояние будет максимально сложным для его команды. Однако Забарный считает шанс сборной Украины одержать победу довольно высоким.

"Все наши футболисты в хорошей форме. Думаю, у нас все получится. Каждый поединок в футболке сборной Украины является особенным для меня. Чувствую себя уверенным в своих силах, партнерах. Никакого страха, давления. Вместе мы сможем добиться победы", — рассказал Забарный.

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