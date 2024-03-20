Президент МОК Томас Бах. Фото: МОК

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалив рішення щодо участі спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаді-2024, яка пройде у Парижі. Представники цих країн будуть допущені виключно в нейтральному статусі (AIN). Крім того, вони матимуть свій спеціальний прапор і гімн. А ще їм буде заборонено брати участь у церемонії відкриття ОІ-2024.

Про це йдеться на офіційному сайті МОК.

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На сайті МОК опубліковано новий гімн Росії на ОІ. У ньому немає слів, і він був створений винятково для цього заходу. Медалі, виграні AIN, не відображатимуться в таблиці медалей НОК.

Також AIN не братимуть участі у параді делегацій (команд) під час церемонії відкриття. Причина полягає в тому, що вони є індивідуальними спортсменами.

Крім того, МОК нагадав, що суворі умови допуску для нейтральних спортсменів в індивідуальному порядку на Іграх у Парижі 2024 року, встановлені Виконкомом МОК у грудні, є тими самими умовами, за яких кваліфікувалися спортсмени, а саме:

1. Кваліфіковані спортсмени з російським чи білоруським паспортом будуть заявлені та змагатимуться як індивідуальні нейтральні спортсмени.

2. Команди спортсменів із російським чи білоруським паспортом не розглядаються.

3. Спортсмени, які активно підтримують війну, не будуть допущені до участі.

4. Спортсмени, які уклали контракт із російськими чи білоруськими військовими або органами національної безпеки, також не будуть допущені до участі.

5. Будь-який такий індивідуальний нейтральний спортсмен, як і всі інші спортсмени, що беруть участь, повинен буде відповідати всім антидопінговим вимогам.

6. Санкції проти росіян та білорусів залишаються чинними на час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

Нагадаємо, росіяни пропустили шанси потрапити на Олімпійські ігри-2024 у гімнастиці.

Раніше міжнародний олімпійський комітет відмовився допустити 45-річного легенду боксу Менні Пак'яо на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Заради зірки професійного боксу не стали порушувати правила.